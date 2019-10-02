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02 октября 2019, среда, 15:43 244 Мнение
СМИ 2019-10-02T15:44:41+03:00
Українські Новини
Светлана Крючкова: Четвертая власть – главная угроза для режима Зеленского

Светлана Крючкова: Четвертая власть – главная угроза для режима Зеленского

Светлана Крючкова. Фото: facebook.com/kryukova
Светлана Крючкова. Фото: facebook.com/kryukova

Первый заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крючкова считает, что главной угрозой для режима Президента Украины Владимира Зеленского являются средства массовой информации.

Об этом она заявила на своем Telegram-канале.

Зеленского и Ко снесет не улица. Не Коломойский. Не Порошенко с томосо-националистами. Четвертая власть - главная угроза режима.

Президент, его олигарх и его окружение упорно не признают украинских журналистов с первого дня инаугурации. И ведут себя с медиа, вроде это СМИ - слуги, обслуживающие интересы власти, а они - собственники этих медиа. Как Бородатая бабушка, которая привыкла вертеть-крутить "коллективным Ткаченко" на свой лад. Тот годами крутил, а тот крутился.

Зеленский не стал устанавливать свои отношения с медиа. Функцию налаживания коммуникации со СМИ передали обслуге Президента. И вот что из этого получилось.


7 шагов, которые в хлам испортили отношения власти с украинскими медиа:

  1. Заявление Богдана о том, что медиа никому не нужны. И что у Зе-власти есть свои каналы общения с электоратом.
  2. Фейковая рассылка заявления Богдана о желании подать в отставку. Рассылал высокопоставленный чиновник из Офиса. Результат - "эффект Бабченко", когда официальный орган власти становится продюсером фейка.
  3. Попытка выйти из ситуации и сделать виноватыми медиа, что существенно снижает уровень доверия к Власти как источнику официальных новостей.
  4. Попытка десакрализации медиа через уничижение. Когда один назвал журналистов "овцами", второй поддержал, а третий одобрительно кивнул - все замерли и отметили, что завтра такой овцой может стать каждый из нас.
  5. Страх и неспособность нести ответ за поступки. Несамодостаточность лидера. За 3 месяца ни одного полноформатного интервью с украинскими медиа. Вместо этого президент отвечает на вопросы робота Тэсла, вмонтированного в машину главы Офиса президента. И актеру 95-го квартала - в формате постановочного кино. В другом жанре он оказался не способен общаться.
  6. Создание совета журналистов при Офисе президента как форма насмешки над медиа. Заявленная цель - установить контакт со СМИ и защитить журналистов. Все это происходит на фоне тотального игнора официальных запросов от различных медиа, молчания по факту избиения журналистов и закрытия каналов.

Президент молчит, когда бьют журналистов на улицах, когда крупные телеканалы лишают лицензий, когда личный пресс-секретарь толкается с журналистами, как поклонница Винника, в очереди на концерте у Винника.

Можно было бы еще пару слов про Мендель, и почему важно налаживать отношения со сложными журналистами, а не ругаться с ними. Но пока совет доброй воли - отведите девушку к парикмахеру. Публичное лицо как-никак.

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