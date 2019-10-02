Своим мнением касательно внедрения в Украине рынка земли в социальной сети Facebook поделился экономист Михаил Кухар.

"Боюсь загадывать но... похоже у нашей любимой реформы появился первый серьезный оппонент...

Почему БОЛЬШИНСТВО украинских Агрохолдингов против рынка земли? Потому что с открытием рынка крестянам-пенсионерам владельцам паев придется платить более высокую аренду!

Кто же будет выступать против повышения своих собственных издержек?

Кто же будет выступать за искусственное создание конкуренции там, где они восседают монопольно...

Сейчас у них нет проблем -- они гонят этих конкурентов взашей, а когда откроют рынок?

Это я все к чему?

Сегодня у Президента появился персональный советник по Земельной Реформе.

Не страшно, что он представитель "Агрохолдинга" (это как раз плюс), но вот две его цитаты на ваш суд. И пожалуйста, скажите мне что я "не правильно понял" за КАКОЙ рынок земли он будет советовать. Помогите мне увидеть искреннее уважение в его словах к правам крестьян свободно распоряжаться своей землей? Помогите мне увидеть приоритет развития малого и среднего фермерства? Помогите не увидеть страх перед конкурентами что наступит после открытия рынка:

Вот цитата и, пожалуйста, скажите мне что ошибаюсь:

"На мою думку, секрет успіху боротьби з шахрайством та крадіжками полягає у мотивації не лише персоналу, а й пайовиків. Я плачу своїм пайовикам найбільшу орендну плату в районі і готовий платити більше за умови ефективної взаємодії, тому громада зацікавлена в ефективному землекористуванні і виступає внутрішнім контролером. Адже, якщо працівники крадуть, то не лише у компанії,а й у пайовиків. Таким чином ми намагаємося мінімізувати крадіжки на підприємстві".

"З одноосібників громада отримує копійки земельного податку замість наших мільйонів. Кожне з наших дільничних господарств, яке в середньому обробляє 2-3 тис. га, сплачує державі податками 8-10 млн грн. А ще ж є рейдери, які ходять попід хатами і банально роздають готівкою по 25 тис. грн за укладення договору з ними. Обіцяють орендну плату 20 тис. грн за пай в 2 гектари. Ми втомилися пояснювати пайовикам, що то очевидні шахраї, через яких у майбутньому вони втратять своє юридичне право на пай, а місцевий бюджет недоотримає фінансові надходження. Діалог не складається, тому прийняли рішення: спокійно відпускати одноосібників і зменшити інвестиції у соціальну інфраструктуру. Натомість адресно надавати допомогу пайовикам та концентрувати фінансові ресурси для організації масштабної переробки сільгосппродукції".