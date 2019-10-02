Своим мнением касательно внедрения в Украине рынка земли в социальной сети Facebook поделился экономист Михаил Кухар.\r\n"Боюсь загадывать но... похоже у нашей любимой реформы появился первый серьезный оппонент...\r\nПочему БОЛЬШИНСТВО украинских Агрохолдингов против рынка земли? Потому что с открытием рынка крестянам-пенсионерам владельцам паев придется платить более высокую аренду!\r\nКто же будет выступать против повышения своих собственных издержек?\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКто же будет выступать за искусственное создание конкуренции там, где они восседают монопольно...\r\nСейчас у них нет проблем -- они гонят этих конкурентов взашей, а когда откроют рынок?\r\nЭто я все к чему?\r\nСегодня у Президента появился персональный советник по Земельной Реформе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНе страшно, что он представитель "Агрохолдинга" (это как раз плюс), но вот две его цитаты на ваш суд. И пожалуйста, скажите мне что я "не правильно понял" за КАКОЙ рынок земли он будет советовать. Помогите мне увидеть искреннее уважение в его словах к правам крестьян свободно распоряжаться своей землей? Помогите мне увидеть приоритет развития малого и среднего фермерства? Помогите не увидеть страх перед конкурентами что наступит после открытия рынка:\r\nВот цитата и, пожалуйста, скажите мне что ошибаюсь:\r\n"На мою думку, секрет успіху боротьби з шахрайством та крадіжками полягає у мотивації не лише персоналу, а й пайовиків. Я плачу своїм пайовикам найбільшу орендну плату в районі і готовий платити більше за умови ефективної взаємодії, тому громада зацікавлена в ефективному землекористуванні і виступає внутрішнім контролером. Адже, якщо працівники крадуть, то не лише у компанії,а й у пайовиків. Таким чином ми намагаємося мінімізувати крадіжки на підприємстві".\r\n"З одноосібників громада отримує копійки земельного податку замість наших мільйонів. Кожне з наших дільничних господарств, яке в середньому обробляє 2-3 тис. га, сплачує державі податками 8-10 млн грн. А ще ж є рейдери, які ходять попід хатами і банально роздають готівкою по 25 тис. грн за укладення договору з ними. Обіцяють орендну плату 20 тис. грн за пай в 2 гектари. Ми втомилися пояснювати пайовикам, що то очевидні шахраї, через яких у майбутньому вони втратять своє юридичне право на пай, а місцевий бюджет недоотримає фінансові надходження. Діалог не складається, тому прийняли рішення: спокійно відпускати одноосібників і зменшити інвестиції у соціальну інфраструктуру. Натомість адресно надавати допомогу пайовикам та концентрувати фінансові ресурси для організації масштабної переробки сільгосппродукції".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n