Свою оценку присоединения Украины к "формуле Штайнмайера" на персональной странице в социальной сети Facebook дал журналист Вячеслав Чечило.

Самое занятное в ситуации с имплементацией "Минска" и "формулой Штайнмайера" то, что Украина как государство выигрывает в любом случае. Независимо от того, на какие уступки придется пойти.

Экономически возврат Донбасса выгоден. "Кормить" его не нужно. Европейцы даже денег подкинут на восстановление, которые можно будет весело "освоить".

Политически Украина получает обратно территории, которые сейчас потеряны на 100%. И тут не имеет значения, насколько полным будет контроль. В любом случае это лучше чем 0.

В ЛДНР живет около 3 млн. человек – серьезно влиять на внутриукраинскую политику они не смогут и постепенно будут растворены в общеукраинской повестке. Т.е. лет через 10 все эти "особые статусы" можно будет безболезненно отменить и забыть о них навсегда.

Так чего ж так бесятся 8%? А бесятся они исключительно потому, что не потешили их рагульское ЧСВ. Что Мыкола с грязными ногтями не повесит над Донецком черно-красный флаг и никто не будет ползать перед ним на коленях. Что несколько миллионов человек какое-то время поживут в заповеднике, где он не сможет швырять в лицо мелочь русскоязычной продавщице. В этом страшная зрада, больше ни в чем.