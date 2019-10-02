Левочкин считает, что формула Штайнмайера ускорит приход мира

Решение президента Зеленского даёт основания для ускорения мирного процесса на Донбассе. Об этом написал народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Сергей Левочкин в своём твиттере.

"Приветствуем решение президента Зеленского относительно подписания "формулы Штайнмайера". Это даёт основания для оптимизма относительно быстрого продвижения мирного процесса на украинском Донбассе", - говорится в твите.

Напомним, сегодня представитель Украины в Минской контактной группе Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера", которая является планом выполнения Минских соглашений. Президент Владимир Зеленский на брифинге подтвердил, что "формула Штайнмайера" согласована.