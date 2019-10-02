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02 октября 2019, среда, 08:30 350
Политика 2019-10-02T08:32:03+03:00
Українські Новини
Левочкин считает, что формула Штайнмайера ускорит приход мира

Левочкин считает, что формула Штайнмайера ускорит приход мира

Решение президента Зеленского даёт основания для ускорения мирного процесса на Донбассе. Об этом написал народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Сергей Левочкин в своём твиттере.

"Приветствуем решение президента Зеленского относительно подписания "формулы Штайнмайера". Это даёт основания для оптимизма относительно быстрого продвижения мирного процесса на украинском Донбассе", - говорится в твите.

Напомним, сегодня представитель Украины в Минской контактной группе Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера", которая является планом выполнения Минских соглашений. Президент Владимир Зеленский на брифинге подтвердил, что "формула Штайнмайера" согласована.

Больше новостей о: Сергей Левочкин Франк-Вальтер Штайнмайер Владимир Зеленский Оппозиционная платформа – За життя

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