На "Интере" – премьера канадского сериала "В надежде на спасение"

Во вторник, 1 октября, в 11:00 на телеканале "Интер" стартует канадский сериал "В надежде на спасение" (оригинальное название – Saving Hope, украинское название – "Надія на порятунок"). Эта многосерийная медицинская драма с элементами мистики рассказывает о врачах, которые ежедневно спасают человеческие жизни, переживают личные трагедии, а порой даже сталкиваются со сверхъестественными явлениями. В главных ролях – Майкл Шенкс ("Звездные врата"), Эрика Дюранс ("Тайны Смолвилля") и Дэниел Гиллис ("Дневники вампира"). Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

В результате автомобильной аварии руководитель хирургического отделения одной из больниц Торонто Чарли Харрис впадает в кому. Его невеста и коллега, Алекс Рид, вместе с выдающимся хирургом Джоэлем Гораном сражается за жизнь и Чарли, и других пациентов. Каждый день сталкиваясь с необходимостью принимать нелегкие и смелые решения, медики дарят людям надежду на спасение. А тем временем по коридорам больницы бродит дух доктора Харриса, пытаясь понять, кто он – привидение или плод собственного воображения…

Конечно же, в драме "В надеже на спасение" не обошлось без запутанной любовной линии. По сюжету хирург Джоэль Горан, который помогает Алекс Рид вытащить ее возлюбленного из комы, сам испытывает чувства к героине. В прошлом у них были отношения, и Джоэль никак не может забыть Алекс.

"Мой персонаж оказался между молотом и наковальней, – говорит исполнитель роли Горана, актер Дэниел Гиллис. – Ему тяжело быть рядом с любимой женщиной, которая по уши влюблена в другого мужчину. И при этом он не может все бросить: как хирург он обязан спасать жизнь Чарли и как друг морально поддерживать Алекс".

Сюжет медицинской драмы "В надежде на спасение" основан на цикле статей о больнице Маунт-Синай в Торонто, опубликованных писателем Яном Брауном в газете Globe and Mail.

"Многие события в сериале рассказывают о реальных случаях, описанных в СМИ, – говорит актер Майкл Шенкс, который играет Чарли. – О больничной практике, медицинских испытаниях, финансовых скандалах, о несчастьях и о случаях выздоровления".

На площадке сериала "В надежде на спасение" постоянно присутствовали медицинские консультанты, которые подсказывали съемочной группе и актерам, как правильно выполнять те или иные действия. А самим актерам приходилось вникать во все особенности работы врачей, чтобы достоверно передать образ медиков на экране.

"Благодаря съемкам в этой картине я узнала много интересных вещей о медицине, – рассказывает актриса Эрика Дюранс, сыгравшая в сериале хирурга Алекс Рид. – Я заучивала наизусть медицинские термины. А также ходила в настоящую больницу и наблюдала за реальными операциями. Моя героиня – общий хирург, поэтому мне нужно было уметь делать разные операции. Для меня важно хорошо разбираться в том, что я делаю на экране".

А вот Майкл Шенкс признается, что ему сложнее всего было играть призрака: "Для меня это необычный опыт – сниматься в сериале, но при этом никак не взаимодействовать с партнерами на площадке, не разговаривать с ними, не прикасаться к ним. Мне было одиноко, ведь никто не обращал на меня внимания: я же невидимка, привидение! Я чувствовал себя лишним в кадре или посторонним, который подглядывает за жизнью других людей. Мне приходилось молча отыгрывать какие-то внутренне монологи моего героя, при этом сами монологи я записывал на студии намного позже. Все это было очень непросто!"

Кстати, актриса Эрика Дюранс выступила продюсером сериала, а Майкл Шенкс в качестве режиссера снял один из эпизодов медицинской драмы. Также в сериале принял участие популярный актер Джейсон Пристли, звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210", – как режиссер снял одну серию картины.

Сериал снимали в канадском городе Торонто. Помимо Канады, он был показан в США, Швеции и России. Всего в драме "В надежде на спасение" – 5 сезонов и 85 серий.

На "Интере" сериал будет выходить со вторника по пятницу в 11:00 (по две серии в день).



