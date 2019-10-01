подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 октября 2019, вторник, 08:00 77 Мнение
СМИ 2019-10-01T08:00:03+03:00
Українські Новини
За нападение на журналиста нападающий получил реальный срок, - Макеев

За нападение на журналиста нападающий получил реальный срок, - Макеев

Валерий Макеев. Фото: Фейсбук/Макеев
Валерий Макеев. Фото: Фейсбук/Макеев

За нападение на журналиста "Первого криворожского" нападающий получил один год лишения свободы. Об этом сообщает секретарь НСЖУ Валерий Макеев.


"Первый пошел ...
За нападение на журналиста "Первого криворожского" - Николая Чирву, нападающий получил реальный срок - один год лишения свободы. И впервые апелляционный суд принял более строгое решение, чем суд первой инстанции, который назначал обидчику только 200 часов исправительных работ.

Основанием для уголовного производства а затем и решение суда стало, к сожалению, рядовое событие: сначала обвиняемый "просто совершил препятствования профессиональной деятельности журналиста", а спустя и вообще - ударил Николая.

Нападение было связано с профессиональной деятельностью журналиста.
К сожалению, подобных "инцидентов" десятки, а то и сотни по всей Украине. Журналистов презирают, препятствуют их деятельности, бьют, уничтожают аппаратуру ... Полиция в основном реагирует на такие проявления явного беззакония слабо.

В декабре 2018 я лично был в Кривом Роге. Встречался как с журналистами так и с руководством полиции. Договаривались об эффективном сотрудничестве.
Сейчас могу сказать, что решение Апелляционного суда Днепропетровской области от 30 сентября 2019 - это показательный результат, который является надлежащей сатисфакцией за нарушение прав на профессиональную деятельность журналиста и должно стать предостережением тем, у кого будет хотя бы желание обидеть журналистов".
Архив
Новости
Трамп обратился к премьеру Австралии с незаконными требованиями помочь дискредитировать спецпрокурора Мюллюра, - СМИ 09:15
Николай Тищенко. Скриншот: Facebook/Евгений Хурсин
Тищенко попросил защиты у полиции после прикосновения двух женщин-предпринимательниц на митинге 09:10
Снижение граничных цен на электроэнергию - это возврат к административному управлению, - Саква 09:09
Том Круз приехал в Киев и проехался на метро 08:55
Советник Зеленского рассказал, чем опасен подключенный к интернету фаллоимитатор 08:35
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
Сегодня вечером в Киеве могут ограничить на вход центральные станции метро 12:11
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник
Винник назвал АТО непонятной войной 14:59
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok