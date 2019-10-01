За нападение на журналиста нападающий получил реальный срок, - Макеев

За нападение на журналиста "Первого криворожского" нападающий получил один год лишения свободы. Об этом сообщает секретарь НСЖУ Валерий Макеев.



"Первый пошел ...

За нападение на журналиста "Первого криворожского" - Николая Чирву, нападающий получил реальный срок - один год лишения свободы. И впервые апелляционный суд принял более строгое решение, чем суд первой инстанции, который назначал обидчику только 200 часов исправительных работ.



Основанием для уголовного производства а затем и решение суда стало, к сожалению, рядовое событие: сначала обвиняемый "просто совершил препятствования профессиональной деятельности журналиста", а спустя и вообще - ударил Николая.



Нападение было связано с профессиональной деятельностью журналиста.

К сожалению, подобных "инцидентов" десятки, а то и сотни по всей Украине. Журналистов презирают, препятствуют их деятельности, бьют, уничтожают аппаратуру ... Полиция в основном реагирует на такие проявления явного беззакония слабо.



В декабре 2018 я лично был в Кривом Роге. Встречался как с журналистами так и с руководством полиции. Договаривались об эффективном сотрудничестве.

Сейчас могу сказать, что решение Апелляционного суда Днепропетровской области от 30 сентября 2019 - это показательный результат, который является надлежащей сатисфакцией за нарушение прав на профессиональную деятельность журналиста и должно стать предостережением тем, у кого будет хотя бы желание обидеть журналистов".





