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30 сентября 2019, понедельник, 18:47 43
Силовые структуры 2019-09-30T18:48:39+03:00
Українські Новини
ГБР расследует дело о возможных правонарушениях главы ГосЧС Чечеткина

ГБР расследует дело о возможных правонарушениях главы ГосЧС Чечеткина

Николай Чечеткин. Фото:
Николай Чечеткин. Фото: "Гордон"

Территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР) расследует уголовное производство о возможных правонарушениях главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Николая Чечеткина.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Уголовное производство расследуется по ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса.

В рамках дела была предпринята попытка через суд обязать ГБР безотлагательно вручить Чечеткину сообщение о подозрении, инициировать отстранение его от должности и арест 1,7 млн гривен на банковских счетах ГосЧС.

Вместе с тем Печерский районный и киевский апелляционный суды отказались обязать ГБР выполнять указанные действия.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало полную проверку электронных деклараций председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

Ранее ко Дню пожарной охраны Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала эффектные фото работы украинских спасателей.

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