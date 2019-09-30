Отказ работать в ПАСЕ - это самоизоляция, - Оппозиционная платформа - За жизнь

30 сентября в Страсбурге начала работу осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Из-за позиции парламентской фракции "Слуга народа", которая пошла на поводу у Порошенко и остатков "партии войны", украинской делегации на этой сессии не будет. Сегодня по этому поводу сделала специальное заявление Президент ПАСЕ Лиллиан Паскье. Президент ПАСЕ высказала разочарование тем, что украинский парламент не подал заявку на утверждение полномочий делегации для работы на осенней сессии Ассамблеи, сообщается на сайте Оппозиционной платформы - За жизнь.

В повестке дня запланировано выступление Президента Франции Эммануэля Макрона, а также широкий круг вопросов, связанных с усовершенствованием работы омбудсмена и защитой жертв терроризма. Планируется обсуждение докладов о климатических беженцах и трудовой миграции в Восточной Европе. К сожалению, все эти вопросы ни "Слуг народа", ни "компанию" Порошенко не интересуют.

Приняв решение отказаться от участия в работе Ассамблеи, "Слуги народа" заняли позицию страуса. Вместо того чтобы отстаивать в ПАСЕ интересы Украины, продолжать диалог с коллегами из Европы, организовать обсуждение по политическому урегулированию конфликта в Донбассе — они просто спрятали голову в песок.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ требует прекратить практику политических демаршей и истерических бойкотов работы международных межпарламентских институтов. Такими действиями партии старой, а теперь уже и новой власти только глубже загоняют Украину на обочину мировой политики.

Сегодня главная задача украинской внешней политики — обеспечить урегулирование конфликта в Донбассе и работать над снятием политической напряженности в Европе. Это должно стать общей целью и для президента, и для правительства, и для народных депутатов. Чтобы этого достичь Украина должна стать инициатором мирной повестки, а не участником интриг, который плодит вокруг себя сплетни и конфликты.

Мы будем добиваться восстановления полноценного участия украинской делегации в работе ПАСЕ. Если "Слуги народа" не в состоянии организовать международную работу, как ответственная политическая сила мы готовы полностью заменить их представителей в составе делегации.