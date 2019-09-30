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30 сентября 2019, понедельник, 12:21 589 Фото
Экономика 2019-09-30T12:24:28+03:00
Українські Новини
После модернизации завод "Укрлендфарминг" полностью обеспечивает аграриев собственным посевным материалом

После модернизации завод "Укрлендфарминг" полностью обеспечивает аграриев собственным посевным материалом

Семенной завод "Заря" одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг" отпраздновал 30-летний юбилей. После глубокой модернизации предприятие может принять и просушить 36 тыс. тонн сырых початков кукурузы за сезон – больше всего в Украине.

Отечественные аграрии уже несколько лет активно работают над уменьшением зависимости от стоимости и качества импортного семенного материала. Закрытый цикл производства семян кукурузы в Украине есть у агрохолдинга "Укрлендфарминг", который ежегодно на собственных площадях сеет около 1500 га участков гибридизации кукурузы. Собранные семена используются как для собственных, так и для нужд других компаний. Об этом говорится в сюжете oboz.tv, журналисты которого посетили один из крупнейших семенных заводов страны.

Семенной завод в селе Заря Ровенской области недавно отпраздновал 30-летний юбилей. Его построили еще в 1989 году, а сегодня, после модернизации, этот объект имеет стратегическое значение для аграриев Украины, которые теперь практически независимы от импортного семенного материала.

"Мы оборудованы двумя параллельными линиями - это одно из наших преимуществ, - рассказывает Владимир Данилевский, директор завода "Заря". - Мы можем дорабатывать два гибрида из разных регионов Украины. Наши мощности - по 400 тонн в смену каждая линия. Таким образом мы можем принять 800 тонн влажного качана в сутки".

После модернизации работают здесь на немецком оборудовании. Это единственный завод в Украине, что может принять и просушить 36 тыс. тонн сырых початков кукурузы за сезон. Еще одно преимущество - склады готовой продукции, общей площадью более 5000 кв. м, и зернохранилища, которые позволяют обеспечить бесперебойный процесс доработки семян.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который принадлежит украинскому бизнесмену Олегу Бахматюку. Агрохолдинг управляет одним из крупнейших в Украине земельным банком общей площадью около 500 тыс. га. Группа компаний кроме выращивания зерновых и масличных культур, семян, занимается также животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL).

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