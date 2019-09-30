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30 сентября 2019, понедельник, 12:01 1619
Транспорт 2019-09-30T12:02:34+03:00
Українські Новини
Неравные ставки на аэронавигационное обслуживание для аэропортов выглядят по меньшей мере странно, - Монова

Неравные ставки на аэронавигационное обслуживание для аэропортов выглядят по меньшей мере странно, - Монова

Приказ о ставках на аэронавигационное обслуживание воздушных суден как минимум дает повод задавать Министерству инфраструктуры неприятные вопросы, считает известная блогер Елена Монова.

Согласно приказу, изданному предыдущим составом МИУ 4 июня 2019 года, ставка для аэропорта "Борисполь" почти на треть ниже, чем для всех остальных аэропортов Украины: 643,5 евро против 901,68 евро.

"Один-единственный аэропорт в стране получил жирные условия для сотрудничества с авиакомпаниями по сравнению с остальными аэропортами", - пишет Монова на фейсбук-странице.

Она отметила, что ситуация выглядит "весьма странно и дает повод задавать неприятные вопросы" даже на фоне того, что жалобы новой власти на старую стали в Украине обыденной практикой.

"Сейчас аэропорты Украины в едином порыве потрясают фюзеляжами и требуют у новых отменить указы старых, называя указ коррупционным. Хотелось бы разобраться".

Напомним, ранее Ассоциация "Аэропорты Украины" обратилась в АМКУ с требованием отменить приказ Министерства инфраструктуры Украины №415 "Об установлении ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины" как дискриминационный. В ассоциации считают, что экс-руководители МИУ целенаправленно создали более привлекательные условия сотрудничества с авиакомпаниями для одного конкретного оператора.

Больше новостей о: Авиация Мининфраструктуры Министерство инфраструктуры Украины Аэропорт "Борисполь"

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