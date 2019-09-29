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29 сентября 2019, воскресенье, 14:32 13
Кабмин 2019-09-29T14:43:34+03:00
Українські Новини
КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" завершает строительство, - Мининфраструктуры

КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" завершает строительство, - Мининфраструктуры

Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii
Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил в интервью "Радио Свобода", что между аннексированным Россией Крымом и материковой Украиной возобновят транспортное пассажирское сообщение. Однако позже он пояснил свои слова о возобновлении рейсов в Крым, передает "LB".

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии", – рассказал Криклий.

Позже Криклий уточнил, что о восстановлении перевозок на полуостров или с полуострова речь не идет.

"Возле КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины. Речь не идет о восстановлении любых рейсов на/с оккупированного Крыма", - говорится в сообщении Мининфраструктуры в Фейсбук.

"Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине", - добавил Криклий.

Министр также сообщил, что на следующей неделе будет инспектировать ход ремонтных работ на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

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