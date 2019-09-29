КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" завершает строительство, - Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил в интервью "Радио Свобода", что между аннексированным Россией Крымом и материковой Украиной возобновят транспортное пассажирское сообщение. Однако позже он пояснил свои слова о возобновлении рейсов в Крым, передает "LB".

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии", – рассказал Криклий.



Позже Криклий уточнил, что о восстановлении перевозок на полуостров или с полуострова речь не идет.



"Возле КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины. Речь не идет о восстановлении любых рейсов на/с оккупированного Крыма", - говорится в сообщении Мининфраструктуры в Фейсбук.



"Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине", - добавил Криклий.



Министр также сообщил, что на следующей неделе будет инспектировать ход ремонтных работ на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".



