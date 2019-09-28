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28 сентября 2019, суббота, 23:19 131
Наука 2019-09-28T23:20:25+03:00
Українські Новини
Реже, но интенсивнее: Ученые выяснили идеальный режим спорта при больном сердцем

Реже, но интенсивнее: Ученые выяснили идеальный режим спорта при больном сердцем

Сердце. Фото: pixabay
Сердце. Фото: pixabay

Физическая активность один-два раза в неделю дает самые низкие показатели смертности у пациентов с ишемической болезнью сердца. Статья об этом опубликована в издании European Journal of Preventive Cardiology, пишет Naked Science.

Физические упражнения, безусловно, полезны для людей с больным сердцем, но интенсивность и частота нагрузок — вопрос дискуссионный. Его важно прояснить, ведь ежегодно в мире от сердечно-сосудистых заболеваний умирают 17,9 миллиона человек. Доктор Симоне Бискайя из итальянского Университета Феррары для этого обратился к данным регистра CLARIFY.

Этот регистр составлен по итогам международного обсервационного исследования длительностью пять лет. В него включены данные о 33 370 амбулаторных больных с ишемической болезнью сердца из 45 стран в различных регионах мира. В соответствии с результатами личного опроса пациенты были распределены по четырем группам физической активности. Так, 16,1% вели малоподвижный образ жизни, 51,4% практиковали легкую физическую активность, 16,8% выполняли энергичные упражнения один-два раза в неделю, а 15,7% энергично занимались три и более раз в неделю.

В качестве основного результата рассматривался интегральный показатель вероятности инфаркта миокарда, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых патологий. Пациенты из группы, которая практиковала энергичную активность не более двух раз в неделю, имела наименьший риск негативного исхода; увеличение частоты интенсивных физических упражнений не давало положительного эффекта.

Также испытуемые в группе "умеренно частой энергичной активности" имели наименьшую вероятность смерти от сердечно-сосудистых болезней, от всех прочих причин и инсульта. Частота инфаркта миокарда во всех четырех группах была сопоставимой.

"Пациенты со стабильно протекающей ишемической болезнью сердца должны избегать сидячего образа жизни, — комментирует результаты Бискайя. — Цель должна состоять в том, чтобы заниматься спортом каждую неделю, а не добиваться максимально возможной частоты занятий, так как это [...] не приведет к лучшим результатам". Также Бискайя отметил, что физические упражнения до двух раз в неделю полезны и пациентам с сопутствующими заболеваниями, такими как облитерирующий эндартериит или диабет.

Ранее ученые выснили, что от "синдрома разбитого сердца" можно умереть.

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