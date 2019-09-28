Режиссер фильмов "Обыкновенное чудо" и "Формула любви" Марк Захаров умер

В субботу, 28 сентября, в Москве (Россия) умер режиссер фильмов "Обыкновенное чудо", "Формула любви" и "Тот самый Мюнхгаузен", художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на слова директора театра Ленком Марка Варшавера.

Захаров скончался в возрасте 85 лет. "Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", - сказал Варшавер.

В конце августа сообщалось о госпитализации Захарова. Отмечалось, что театральный режиссер попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.

За свою карьеру Захаров срежиссировал больше 40 театральных постановок, около 25 телеспектаклей и семь фильмов, включая "12 стульев" (1976), "Обыкновенное чудо" (1978) и "Тот самый Мюнхгаузен" (1980). В двух своих фильмах "Стоянка поезда — две минуты" (1972) и "Убить дракона" (1988) он также принял участие в качестве актера.