В Киеве на парковке ТРЦ Volkswagen сбил двоих людей и протаранил три автомобиля

В ночь с пятницы на субботу, 28 сентября, на парковке ТРЦ Lavina собрались любители дрифта. Но веселое времяпровождение обернулось неприятными последствиями: водитель Volkswagen не справился с управлением, протаранил другие автомобили и сбил людей. В результате аварии пострадали три человека.

Как сообщает Информатор, парковка ТРЦ Lavina известна тем, что по ночам здесь показывают свое мастерство любители дрифта. Очевидцы рассказали, что около 23:30 к ним решил присоединиться парень на Volkswagen, но отправлять в занос автомобиль не как все, на пустой территории, а среди других автомобилей и пешеходов. Результат таких гонок плачевный: Volkswagen снес переднюю часть Opel, сбил двоих пешеходов и влетел в Toyota и Fiat.

ДТП на парковке ТРЦ Lavina. Фото: Информатор

Люди говорят, что от столкновения мужчина и женщина, которые шли по парковке, подлетели на метр вверх. Их с тяжелыми травмами госпитализировали медики. Также пострадал горе-гонщик на Volkswagen. Предварительно, его травмы связанны не столько с самим ДТП, сколько со встречей с разъяренными людьми после него. Также очевидцы в один голос утверждали, что парню на вид меньше 18 лет и он был сильно пьян. На место прибыли патрульные, а также следственно-оперативная группа.