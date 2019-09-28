подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
28 сентября 2019, суббота, 09:12 736
Происшествия 2019-09-28T09:13:15+03:00
Українські Новини
В Киеве на парковке ТРЦ Volkswagen сбил двоих людей и протаранил три автомобиля

В Киеве на парковке ТРЦ Volkswagen сбил двоих людей и протаранил три автомобиля

В ночь с пятницы на субботу, 28 сентября, на парковке ТРЦ Lavina собрались любители дрифта. Но веселое времяпровождение обернулось неприятными последствиями: водитель Volkswagen не справился с управлением, протаранил другие автомобили и сбил людей. В результате аварии пострадали три человека.

Как сообщает Информатор, парковка ТРЦ Lavina известна тем, что по ночам здесь показывают свое мастерство любители дрифта. Очевидцы рассказали, что около 23:30 к ним решил присоединиться парень на Volkswagen, но отправлять в занос автомобиль не как все, на пустой территории, а среди других автомобилей и пешеходов. Результат таких гонок плачевный: Volkswagen снес переднюю часть Opel, сбил двоих пешеходов и влетел в Toyota и Fiat.

ДТП на парковке ТРЦ Lavina. Фото: ИнформаторДТП на парковке ТРЦ Lavina. Фото: Информатор

Люди говорят, что от столкновения мужчина и женщина, которые шли по парковке, подлетели на метр вверх. Их с тяжелыми травмами госпитализировали медики. Также пострадал горе-гонщик на Volkswagen. Предварительно, его травмы связанны не столько с самим ДТП, сколько со встречей с разъяренными людьми после него. Также очевидцы в один голос утверждали, что парню на вид меньше 18 лет и он был сильно пьян. На место прибыли патрульные, а также следственно-оперативная группа.

Больше новостей о: ТРЦ ДТП с авто ДТП с пострадавшими

Архив
Новости
На Крещатике на выходных перекроют движение и выключат свет 09:43
В Киеве на парковке ТРЦ Volkswagen сбил двоих людей и протаранил три автомобиля 09:12
Спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку 08:44
Ситуация на Донбассе: 24 вражеских обстрела, погиб воин ВСУ 08:13
На час назад: когда Украина перейдет на зимнее время в 2019 году 08:00
больше новостей
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Бывший главарь "ДНР" стал в России мэром 20:59
В Раде предлагают переименовать Переяслав-Хмельницкий 18:51
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
больше новостей
МВД назначило замглавой Нацполиции Трояна 12:21
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
В СМИ рассказали о скандальном кандидате на должность угольного топ-чиновника 11:42
Сергей Чернявский: "Укрпочта" пробила дно и начала копать 12:18 Мнение
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok