Отставка Данилюка. Странные помощники "Слуг народа". И "Мендель нападет!"

Первая громкая отставка в команде Зеленского. Свой пост покидает секретарь СНБОУ Александр Данилюк. Слухи об отставке Данилюка появились еще утром. Днем их гневно опровергла пресс-служба Нацбеза: "находится на рабочем месте, заявление об отставке не подавал". Но уже спустя час их поправили старшие товарищи из президентской пресс-службы, официально заявив, что Данилюк подал в отставку, написав заявление еще перед поездкой Зеленского в США. Сложилось впечатление, что чиновник Зеленского уходит "по собственному желанию" без особого желания. Сам Данилюк успел поработать на ответственных постах и при Януковиче, и при Порошенко. Всюду вокруг него было много шума, но, откровенно, мало эффективности. Похоже, Зе дал оценку значительно быстрее предшественника.Петр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР. На сей раз – после своего дня рождения. Стало ли это причиной неявки, экс-президент пока не пояснил. Зато за него "вписался" глава САП Холодницкий, который заявил журналистам, что перед днем рождения Порошенко уже допросили. Правда, в НАБУ, куда он ходит более охотно.Правда, повторить привычку Порошенко выборочно ходить на допросы удается далеко не каждому. Экс-депутат и миллиардер Константин Жеваго тоже решил не прийти на допрос ГБР. И ему тут же заочно сообщили о подозрении. О чем сразу сообщила в Фейсбуке зам директора ГБР Варченко. Уходит в прошлое и еще одна традиция времен Порошенко, ставшая мемом фраза "Не раскачивайте лодку, а то Путин нападет!". Теперь вместо нее в Офисе президента могут появиться новые таблички: "Уважаемые журналисты! Не раскачивайте лодку, а то Мендель нападет!". Соцсети всколыхнуло видео с нападением президентского пресс-секретаря на журналиста Сергея Андрушко. Сами журналисты стали тут же вспоминать, как та же Юлия Мендель буквально тягала за загривок отечественных журналистов и закрывала рукой им объективы на форуме "YES", а также пыталась проделать те же фокусы с иностранными журналистами во время визита в США. Пока все обсуждали, что побудило пресс-секретаршу переквалифицироваться в "бодигарты", она сама отреагировала на эти разговоры в Фейсбуке. Довольно странным образом. Журналисты сами "кидались на делегацию ради красивой картинки", - пояснила "боевой коммуникатор" между Банковой и СМИ. МВФ уехал из Киева, пока так и не дав нам ожидаемый транш. В МВФ пояснили, что посчитали недостаточным рост экономики Украины, которым уже длительное время хвалится правительство. Его сдерживают слабая бизнес-среда, коррупция и неэффективные госпредприятия. Критично ли это для самого правительства? Похоже, уже нет. Они нашли новую формулу, когда можно вместо оздоровления экономики и привлечения инвестиций брать под "феноменальные" проценты деньги спекулянтов, укрепляя нацвалюту и пополняя мертвым грузом валютные запасы. Правда, премьер Гончарук таки высказал надежду, что переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества продолжатся в ближайшие недели.Не утихают американские скандалы, в которые вольно или невольно оказалась втянутой Украина. Сейчас слово взял "адвокат Трампа" Джулиани. Он заявил, что имеет доказательства о вмешательстве Украины в выборы Президента США в 2016 году (при Порошенко) и намерен их обнародовать. "Я не сделал этого, когда были представлены обвинения в незаконном влиянии Украины на выборы 2016 года, я получил прямые свидетельства, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы доказать это. Смотрите и ждите!", - написал он.В самой же Украине разразился то ли скандал, то ли шоу с назначениями помощников нардепов от "Слуги народа". Так, сын помощника президента Сергея Шефира Никита стал помощником нардепа, который учился вместе с папой еще в криворожском вузе. 47-летний Николай Тищенко выбрал в помощницы 22-летнюю фотомодель и участницу конкурсов "Мисс Украина". Депутат-мажоритарщик Мовчан нашел 25-летнюю помощницу в турецком отеле, где она работала танцовщицей. Депутат-мажоритарщик Тистык назначил одним из своих помощников 24-летнюю инста-блогершу Ольгу Гадовскую, а Юрий Корявченков свою жену - Корявченкову Татьяну. Наиболее логичным оказался нардеп Эдуард Кривошеев. Известный ранее как свадебный тамада, депутат не стал заморачиваться и взял с собой в Раду ведущего Эдуарда Коваленко.А вот обычные граждане из народа продолжают становиться жертвами охоты неадекватных водителей на остановках транспорта и тротуарах. К свежим в памяти историям в Киеве и Харькове добавилось ЧП в Броварах. Где пьяный полицейский на "евробляхе" въехал в остановку и убил женщину. Еще двое прохожих отделались травмами.Нас же впереди ждут выходные. И обнадеживающая погода. Последняя суббота сентября будет дождливой, но теплой почти по всей Украине. Местами до +23.Александр Хорольский\r\n