Убытки АО "Запорожгаз" выросли на 174% и достигнут 210 млн гривен

Предварительная сумма убытков АО "Запорожгаз" в 2019 году составит 210 млн. гривен. Это на 174% больше, чем в 2018 году. Текущий год станет третьим подряд, когда для АО "Запорожгаз" действует экономически необоснованый тариф, который НКРЭКУ не пересматривает с 2016 года. За это время общая сумма убытков компании достигла 350 млн гривен.

Спровоцированный НКРЭКУ финансовый кризис приведет к тому, что к началу отопительного сезона 2019/2020 в Запорожской области 98 газорегуляторных пунктов и 296 шкафных газорегуляторных пунктов окажутся в аварийном состоянии, а длина полностью изношенных газопроводов может достигнуть 2,5 тыс. км.



Из-за низкого уровня заработной платы предприятие оставляют высококвалифицированные специалисты. Только в сентябре с компании "Запорожгаз" уволилось 36 человек,а в общем в этом году 237 специалистов и основная часть этих работников мастера, которые обслуживают газовые сети.



"Убыточные тарифы на распределение газа и недостаток финансирования приводят к критическому состоянию сетей, создают риски для безопасной доставки газа людям. За 4 года бездействия регулятора убытки нашей компании составили 350 млн гривен", - говорит технический директор АО "Запорожгаз" Татьяна Бузовская.



Выход один. Устранить дискриминационные тарифы, которые уже в три раза ниже необходимого уровня. Средний месячный платеж за газораспределение в 2019 году в Запорожской области составил 28 гривен, что ниже расходов на мобильную связь и интернет.



В этой связи АО "Запорожгаз" отмечает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ:



- довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;

- компенсировать операторам ГРМ понесеные убытки;

- утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРМ в течении всего года.



Хотят видеть новый тариф и клиенты компании. Согласно результатам исследования Киевского международного института социологии, большинство опрошенных потребителей в Запорожской области отметили, что для них важно понимать, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько - за услугу его доставки в дом. В большинстве потребители заинтересованы в том, чтобы получать детализированную информацию о составляющих стоимости услуг энергоснабжения.