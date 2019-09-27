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27 сентября 2019, пятница, 18:23 66 Пресс-релиз
Экономика 2019-09-27T19:30:01+03:00
Українські Новини
Убытки АО "Запорожгаз" выросли на 174% и достигнут 210 млн гривен

Убытки АО "Запорожгаз" выросли на 174% и достигнут 210 млн гривен

Запорожгаз. Фото:104.ua
Запорожгаз. Фото:104.ua

Предварительная сумма убытков АО "Запорожгаз" в 2019 году составит 210 млн. гривен. Это на  174% больше, чем в 2018 году. Текущий год станет  третьим  подряд, когда для АО "Запорожгаз" действует экономически необоснованый тариф, который НКРЭКУ не пересматривает с 2016 года. За это время общая сумма убытков компании достигла  350 млн гривен.

Спровоцированный НКРЭКУ финансовый кризис приведет к тому, что к началу отопительного сезона 2019/2020 в Запорожской области 98 газорегуляторных пунктов и 296 шкафных газорегуляторных пунктов окажутся в аварийном состоянии, а длина полностью изношенных газопроводов  может достигнуть 2,5 тыс. км.     
 
Из-за низкого уровня заработной платы предприятие оставляют высококвалифицированные специалисты. Только в сентябре с компании "Запорожгаз" уволилось 36 человек,а в общем в этом году 237 специалистов и основная часть этих работников  мастера, которые обслуживают газовые сети.

"Убыточные тарифы на распределение газа и  недостаток финансирования приводят к критическому состоянию сетей, создают риски для безопасной доставки газа людям. За 4 года бездействия регулятора убытки нашей компании составили 350 млн гривен", - говорит технический директор АО "Запорожгаз" Татьяна Бузовская.

Выход один. Устранить дискриминационные тарифы, которые уже в три раза ниже необходимого уровня. Средний месячный платеж за газораспределение в 2019 году в Запорожской области составил 28 гривен, что ниже расходов на мобильную связь и интернет.

В этой связи  АО "Запорожгаз" отмечает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ:

- довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;
- компенсировать операторам ГРМ понесеные убытки;
- утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРМ в течении всего года.

Хотят видеть новый тариф и клиенты компании. Согласно результатам исследования Киевского международного института социологии,  большинство опрошенных потребителей в Запорожской области отметили, что для них важно понимать, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько - за услугу его доставки в дом. В большинстве потребители заинтересованы в том, чтобы получать детализированную информацию о составляющих стоимости услуг энергоснабжения.
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