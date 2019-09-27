Магнитная буря накроет Украину на все выходные

Магнитная буря, которая достигнет уровня G2, обрушится на Землю уже в ближайшие сутки. Как утверждают специалисты, помимо высокого уровня, она будет опасна еще и тем, что продлится минимум три дня, пишет Главком.

Сильная магнитная буря обрушится на жителей Земли уже в пятницу, 27 сентября. Начальный уровень бури, по словам специалистов, ожидается на уровне G2, а в субботу он усилится до уровня G3. И только в воскресенье магнитная буря начнет ослабевать и окончательно пойдет на спад в понедельник, 30 сентября.

Воздействие магнитных колебаний метеочувствительные люди могли ощутить уже вечером в четверг, 26 сентября. И это напряжение не будет отпускать до понедельника. В период пика возможно ухудшение самочувствия даже у тех людей, которые не склонны к метеозависимости.

Возможно ухудшение общего самочувствия, нарушение сна, головные боли, упадок сил, раздражительность, агрессивность, страхи, беспокойство и резкая смена настроения.

Что можно сделать для облегчения стресса?

Реакция на магнитные бури у каждого человека индивидуальна. Однако если вы подвержены заболеваниям, у вас ослаблен иммунитет и вы находитесь в стрессовой ситуации - ваш организм может дать сбой и отреагировать на геомагнитную обстановку серьезным ухудшением самочувствия.



Режим питания



Во время магнитных бурь, а также перед ними - скорректируйте свой режим питания. Нужно будет воздержаться от алкоголя и переедания, а также от жирной, острой и соленой еды. В это время лучше сделать акцент на здоровой пище. Осень- сезон тыкв и винограда - обратите на них внимание!

Больше воды

Постарайтесь употреблять как можно больше воды. Также подойдут чаи, компоты, травяные настои. И постарайтесь воздержаться от кофе, крепкого чая и любых бодрящих напитков - этим вы можете перегрузить сердечно-сосудистую систему. Особенно это относится к времени перед сном - эти напитки только ухудшат ваше самочувствие к период адаптации к похолоданию.

Травяные чаи помогут легче перенести стресс. Фото: Pikabu

Свежий воздух



Во время магнитных бурь и особенно - адаптации к ноябрю и похолоданию старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе.

Природа и прогулки помогут справится с магнитными бурями. Фото: Pikabu

Разгрузите нервную систему



В период активность негативного природного явления необходимо избегать усиленных занятий спортом, а также различным умственным трудом. Старайтесь избегать ссор и конфликтов. Кроме того, рекомендуется не браться за работу, которая требует сосредоточения или монотонности действий.