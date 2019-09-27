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27 сентября 2019, пятница, 10:33 482 Пресс-релиз
Интернет и IT 2019-09-27T10:40:25+03:00
Українські Новини
Киевстар подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 10 областях Украины

Киевстар подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 10 областях Украины

Услуги высокоскоростного мобильного интернета от Киевстар доступны на территории, где проживает почти 70% населения Украины. Об этом говорится в сообщении компании.

Киевстар продолжает увеличивать территорию сети 4G. Так, в сентябре скоростной мобильный интернет появился в 116 населенных пунктах Винницкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областей. В числе населенных пунктов, где жители получили доступ к связи 4G, города Виноградов, Королево, Липовец, Городок, Ланчин, Зборов, Перемышляны, Большая Александровка и др.

На сегодня сеть 4G связи действует в 6795 больших и малых городах и поселках, где проживает 29 млн человек, или 70% населения Украины. Скоростным мобильным интернетом нового поколения связи уже воспользовалось 7 млн 250 тыс абонентов компании. Всего за год количество таких абонентов увеличилось в 4 раза, по сравнению с августом 2018 г. 

Напомним, что по данным международных компаний Ookla и nPerf средняя скорость передачи данных в сети Киевстар наибольшая среди мобильных телеком сетей в Украине. Такие данные приводятся в исследованиях указанных компаний за 2018 и 2019 годы. 

Чтобы пользоваться 4G абоненту необходим соответствующий смартфон с поддержкой технологии LTE и USIM-карта. Заменить старую SIM-карту на USIM можно бесплатно в фирменных магазинах компании. 
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