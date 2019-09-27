На Столичном шоссе в Киеве Kia на полном ходу протаранила фуру: водитель в больнице

В ночь на пятницу, 27 сентября, в Голосеевском районе Киева столкнулись Kia и многотонная фура. Около 00:15 на Столичном шоссе водитель легкового автомобиля на полном ходу влетел в прицеп грузовика. Мужчину госпитализировали врачи скорой помощи, сообщает Информатор.

Фура и Kia двигались в попутном направлении со стороны Конча-Заспы. Напротив ЖК Svitlo Park произошло столкновение, когда Kia влетела в левую часть прицепа. От удара у автомобиля сильно смяло переднюю часть, а водитель получил травмы. Его с разбитой головой и другими повреждениями госпитализировали с места аварии.

ДТП в Киеве. Фото: Информатор

По словам водителя фуры, причиной ДТП стало то, что водитель Kia отвлекся в мобильный телефон. Друзья пострадавшего говорят, что фуру бросало по дороге в разные стороны и мужчина на Kia попросту не смог уйти от столкновения. Для установления деталей происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа.