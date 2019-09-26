Авиалинии Japan Airlines добавили функцию, которая предупреждает пассажиров, какие места заняты детьми

Авиакомпания Japan Airlines добавила функцию, которая помогает пассажирам избежать детского плача во время полета. Об этом передает BBC News Украина.

Сообщается, что покупая билеты, пользователь может видеть на схеме, какие места будут заняты пассажирами с детьми до двух лет. Один из туристов отметил, что данная функция позволит ему узнать, где дети "планируют кричать ... во время 13-часовой поездки".

Некоторые комментаторы в Twitter призвали его быть более толерантным, а другие заявили, что проблему можно легко решить с помощью шумопоглощающих наушников.

Скриншот:bbc.com

На сайте Japan Airlines сообщают, что система не является идеальной и будет показывать те места с детьми, которые выкупили через их сайт. Если же билет забронировали через третью сторону или произошло изменение самолета в последнюю минуту, такие данные отображаться не будут.

Как сообщали Українські Новини, ранее Грузинская MyWay Airlines без объяснения причин приостановила полеты из Украины.

Кроме того, в апреле авиакомпания Turkish Airlines отменяла 16 из 40 рейсов "Херсон – Стамбул".