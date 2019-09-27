Зеленский пробует силы в роли диктатора. Шокин в Украине, но молчит

Нацрада сегодня неожиданно лишила телеканал "112" цифровых лицензий на вещание. Таким образом он потеряет от 15 до 30% аудитории. Но даже после этого останется лидером информационного телевещания из-за присутствия на спутнике, в кабелях и в интернете. Нацрада полтора года не рассматривала просьбу "112" объединить пять региональных лицензий телеканала в одну. А сегодня просто их упразднила в связи с "истечением срока лицензии". Это явно политическое решение, поскольку многие нынешние центральные телеканалы создавались из пакетов региональных лицензий. Например, "5 канал" Порошенко создал из региональной сети "НБМ" (Черновцы) и "Экспресс-информ" (Киев) в 2003 году.

112-й назвал решение Нацрады "атакой на свободу слова". Платформа Бойко и Тимошенко заступились за телеканал. Оперативно отреагировал и Офис Зеленского. Правда, комментарий у них странный – в стиле Му-Му. На самом деле за атакой на 112 стоит желание Зеленского "прощупать горизонты" – насколько далеко простирается его власть, простят ли ему закрытие каналов? Это первая серьезная заявка на диктатуру в виде ограничения свободы слова и закрытия неугодных. Украина весь день сегодня обсуждает последствия стенограммы откровенного разговора Зеленского с Трампом. Все ищут Шокина, чтобы спросить: давил ли на него Порошенко для закрытия дела с фигурантом Байденом-младшим? Шокин в Украине. Правда, молчит. Ждет решения суда по восстановлению его в должности Генпрокурора. В Украине продолжают расследовать два дела, о которых говорили Зеленский и Трамп. Правда, упоминания о сыне Байдена из них вычеркнуты.

Белорусский президент Лукашенко сегодня неожиданно собрал украинских журналистов, чтобы рассказать, что он готов ввести свои войска на Донбасс. Лукашенко не хочет ввязываться в конфликт, но готов стать миротворцем между Украиной и Россией. Два года назад он уже делал такое предложение Порошенко, но тогда это никого не заинтересовало. Сейчас слово за Зеленским.

Гривна продолжает укрепляться. Доллар сегодня стоит меньше 24 гривен. Появилась конспирологическая версия такого курса. "Дорогая" гривна нужна перед открытием рынка земли, чтобы побольше валюты выкачать из иностранцев. Правда, когда заработает рынок земли – не понятно. Рада еще не проголосовала закон.

Напоследок, почитайте, чем хвастается таможня. Которая оштрафовала на 75 тыс. двух шопоголиков, которые возвращались в новеньких шмотках из Милана.

Синоптики обещают дожди и незначительное потепление.

Шануймося)

Денис Иванеско