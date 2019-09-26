Игорь Гужва: главная причина наездов на 112 и NewsOne банальна – власти нащупывают границы дозволенного

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва считает возможной причиной проверок телеканалов 112 и NewsOne проверку властями возможности закрытия каналов, которые им не выгодны.

Итак, канал 112 лишили цифровой лицензии. Лишили по формальному поводу (срок лицензии истек и ее не продлили).

Это не означает полного прекращения вещания. В кабельных сетях и на спутники канал остается, но из-за потери цифрового эфира он потеряет по разным подсчетам от 15 до 30% аудитории.

Более того, в ближайшее время может быть назначена новая проверка 112, после которого Нацсовет обратится в суд с требованием лишить телеканал и спутниковой лицензии (благодаря ей 112 присутствует в кабельной сети). Ну то есть, по той же схеме, что и с каналом NewsOne.

На подходе и результаты уже объявленной внеплановой проверки канала ZIK. По итогам также будет обращение в суд.

Таким образом, если этот план сработает, то уже в ближайшие месяцы все три канала, которые принадлежат депутату от Оппоплатформы Тарасу Козаку и которые связывают с одним из лидеров этой партии Виктором Медведчуком, будут фактически уничтожены.

Повторюсь – такой план. Сработает он или нет – другой вопрос.

Но масштаб замысла показывает, что это не план отдельно взятого Нацсовета, на который сейчас пытаются повесить всех собак (мол, это старый состав все решает, а Зе-команда тут не при чем). Уже сейчас в Нацсовете минимум половина членов ориентируется на Банковую. И без них никакие решения не прошли бы. Кроме того, решение потом нужно еще проводить через подконтрольные Офису президента суды. Поэтому будем говорить прямо – это план власти, который сейчас и реализовывается.

Часто задают вопрос – а зачем это власти?

Говорят, что это политические разборки с Оппоплатформой и Медведчуком. Это аргумент, который любят использовать и некоторые сторонники Зе. Мол, это не давление на СМИ. Это политическая борьба против Медведчука, а журналисты стали заложниками политических противоречий владельцев каналов с властями.

Аргумент традиционный. Помнится, бывший военный прокурор Анатолий Матиос также говорил, что он ничего не имеет против Вестей и их журналистов, а лишь расследует дело против собственников. Хотя понятно, что когда захватывают редакцию газеты и радиостанцию со всем оборудованием, то речь идет о попытке уничтожить СМИ, а не просто о следственных действиях.

Так и сейчас.

И вообще "политические противоречия с собственником" это совершенно "прекрасный" аргумент для отжима или уничтожения любого бизнеса. Завтра такие "противоречия" могут возникнуть и с владельцами любого другого канала. Или же завода. Да и любого актива. Могут ли возникнуть непреодолимые политические противоречия у местного чиновника с владельцами какой-нибудь сети ларьков? Да запросто! Не сойдутся они в трактовке формулы Штайнмайера – и пиши пропало.

Поэтому, думаю, что главная причина наездов на каналы весьма банальна – власти просто нащупывают границы дозволенного. Могут ли они закрыть неудобные для себя СМИ, если захотят? Или нет?

Почему начали именно со 112 и NewsOne – тоже понятно. У Зе посчитали, что с ними будет легче всего расправиться – Запад не вступится, а местная "медиаспильнота", так и вообще горячо поддержит. И если получится, то пойдут дальше. В конце концов куда больший бонус сулит закрытие канала "Украина". Тогда 1+1 автоматически становится каналом номер один по охвату аудитории. Причем за счет перераспределения рекламных потоков плюсы перестанут быть убыточны и освободят Коломойского от бремени многомиллионных дотаций. То есть, и политический профит будет, и коммерческий. Два в одном.

Поэтому я бы посоветовал всем собственникам СМИ внимательно следить за ходом событий вокруг 112, NewsOne и ZIK. Следить и делать выводы.