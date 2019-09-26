подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 сентября 2019, четверг, 14:02 514
Мир 2019-09-26T14:05:33+03:00
Українські Новини
В России священника с 70 приемными детьми обвинили в насилии над ними

В России священника с 70 приемными детьми обвинили в насилии над ними

Священник. Фото: depositphoto
Священник. Фото: depositphoto

В российском Оренбурге до 12 ноября арестован настоятель Свято-Троицкой обители Николай Стремский, ему предъявили обвинения в изнасиловании, развратных действиях и невыполнении родительских обязанностей. Адвокаты просили суд отпустить Стремского под домашний арест. Об этом сообщает "ТАСС"

Правоохранители официально не комментируют дело, не дает комментариев и сам обвиняемый. А судебный процесс проходил в закрытом режиме.

По данным российских СМИ, Стремского задержали в начале недели. Местные издания сообщают, что потерпевшими по делу проходят семь несовершеннолетних. На воспитании в семье священника находятся 70 приемных детей.

Также арестованы совершеннолетняя дочь Стремского и его зять. Против них расследуют дело о незаконном лишении свободы, ее подробности СМИ не приводят.

В 2015 году на Николая Стремского завели дело о пребывании в нетрезвом виде за рулем автомобиля, однако впоследствии его закрыли.

"Общественное телевидение России" выпускало сюжет о жизни настоятеля обители, в котором, в частности, рассказывалось о его коллекциb элитных и ретро-автомобилей, а также о конюшне и винном погребе.

Семья Николая Стремского, которая начал брать на воспитание приемных детей с начала 90-х годов, считается одной из крупнейших в России.

Больше новостей о: Россия Обвинения Священник Оренбург Изнасилование детей Николай Стремский

Архив
Новости
На митинг за досрочные выборы в Одессе пришло всего 10 человек, - СМИ 14:16
Переговоры о новой программе МВФ находятся в активной фазе, - Минфин 14:13 Обновляется
Нацсовет по телевидению лишил цифровых лицензий на вещание "112 Украина" 14:07
В России священника с 70 приемными детьми обвинили в насилии над ними 14:02
Умер экс-президент Франции Жак Ширак 14:00
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
В Варшаве самоубийца выбросился из окна на голову 18-летнему украинцу 13:30
больше новостей
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
МВД назначило замглавой Нацполиции Трояна 12:21
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Чехия отодвинула Россию на третью позицию по частным денежным переводам в Украину 09:47
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok