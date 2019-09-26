В России священника с 70 приемными детьми обвинили в насилии над ними

В российском Оренбурге до 12 ноября арестован настоятель Свято-Троицкой обители Николай Стремский, ему предъявили обвинения в изнасиловании, развратных действиях и невыполнении родительских обязанностей. Адвокаты просили суд отпустить Стремского под домашний арест. Об этом сообщает "ТАСС"

Правоохранители официально не комментируют дело, не дает комментариев и сам обвиняемый. А судебный процесс проходил в закрытом режиме.

По данным российских СМИ, Стремского задержали в начале недели. Местные издания сообщают, что потерпевшими по делу проходят семь несовершеннолетних. На воспитании в семье священника находятся 70 приемных детей.

Также арестованы совершеннолетняя дочь Стремского и его зять. Против них расследуют дело о незаконном лишении свободы, ее подробности СМИ не приводят.

В 2015 году на Николая Стремского завели дело о пребывании в нетрезвом виде за рулем автомобиля, однако впоследствии его закрыли.

"Общественное телевидение России" выпускало сюжет о жизни настоятеля обители, в котором, в частности, рассказывалось о его коллекциb элитных и ретро-автомобилей, а также о конюшне и винном погребе.

Семья Николая Стремского, которая начал брать на воспитание приемных детей с начала 90-х годов, считается одной из крупнейших в России.