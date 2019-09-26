подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 сентября 2019, четверг, 14:00 260
Европа 2019-09-26T14:02:31+03:00
Українські Новини
Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, сообщает Reuters.

Издание сообщает, что экс-глава Франции скончался утром в четверг, 26 сентября, в окружении родных, сообщили члены его семьи. О причинах смерти не сообщается.

Ранее СМИ сообщали, что Ширак страдал от подагры. Также в 2013 году ему сделали операцию на почке, а в 2005 году экс-президент перенес инсульт.

Как известно, Ширак родился 29 ноября 1932 года. Должность президента Франции он занимал с 1995-го по 2007 год. Также он дважды занимал пост премьер-министра республики и три раза избирался мэром Парижа. В 2011 году его признали виновным в хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Слушания в суде проходили в заочном режиме из-за плохого самочувствия экс-президента.

 

Больше новостей о: Экс-Президент Смерть Жак Ширак

Архив
Новости
На митинг за досрочные выборы в Одессе пришло всего 10 человек, - СМИ 14:16
Переговоры о новой программе МВФ находятся в активной фазе, - Минфин 14:13 Обновляется
Нацсовет по телевидению лишил цифровых лицензий на вещание "112 Украина" 14:07
В России священника с 70 приемными детьми обвинили в насилии над ними 14:02
Умер экс-президент Франции Жак Ширак 14:00
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
В Варшаве самоубийца выбросился из окна на голову 18-летнему украинцу 13:30
больше новостей
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
МВД назначило замглавой Нацполиции Трояна 12:21
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Чехия отодвинула Россию на третью позицию по частным денежным переводам в Украину 09:47
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok