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26 сентября 2019, четверг, 14:31 481 Инфографика
Экономика мира 2019-09-26T14:31:01+03:00
Українські Новини
70 лет КНР. Как изменилась экономика Китая

70 лет КНР. Как изменилась экономика Китая

1 октября Китайская Народная Республика отмечает 70 годовщину своего основания. За это время страна совершила значительные изменения во всех сферах. В первую рочередь - в экономическом развитии.

Китай вышел на первое место по вкладу в глобальный экономический рост с 2006 года, став ведущим драйвером мирового экономического роста. Об этом сообщается в официальном докладе, опубликованном Государственным статистическим управлением КНР.

В последние 70 лет показатели основных социально-экономических показателей Китая в мире значительно возросли, при этом международный статус страны постоянно укреплялся, ее глобальное влияние продолжало расти, говорится в докладе.

С 1961 по 1978 год среднегодовой вклад Китая в глобальный экономический рост составлял 1,1 проц., а с 1979 по 2012 год этот показатель составлял 15,9 проц., занимая второе место в мире, отмечено в докладе.

Как показывают данные доклада, в 2018 году вклад Китая в глобальный экономический рост составил 27,5 проц., что на 24,4 п.п. выше, чем в 1978 году.

За последние 70 лет экономическая мощь Китая заметно выросла.

В 1952 году ВВП Китая составлял 30 млрд долл. США, а в 2018 году достиг 13,61 трлн долл. США, увеличившись в 453,6 раза.

В 1978 году ВВП Китая занял 11-е место в мире, а в 2010 году Китай обогнал Японию, став второй по величине экономикой в мире, и с тех пор остается на той же позиции.

Детально с успехами КНР в области экономического развития, можно познакомиться в представленной инфографике:

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