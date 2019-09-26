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26 сентября 2019, четверг, 12:55 1128
Экономика 2019-09-26T13:15:23+03:00
Українські Новини
Протестующие Коломойского угрожают членам НКРЭКУ с целью влияния на действия регулятора - экс-глава НКРЭКУ

Протестующие Коломойского угрожают членам НКРЭКУ с целью влияния на действия регулятора - экс-глава НКРЭКУ

Протестующие от ферросплавных заводов Игоря Коломойского угрожают работникам и членам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом написал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, комментируя заявление комиссии о давлении со стороны митингующих на сотрудников и членов регулятора, который осуществляется уже почти два месяца подряд.


"Вчера в Комиссии был инцидент, на который обратили внимание иностранные доноры. К новости Комиссии для ясности стоит только добавить - владельцем предприятия является Коломойский. СМИ об этом не пишут ... Не удивлюсь - могут получить аналогичные угрозы ...", - написал Вовк.

По сообщению НКРЭКУ, 25 сентября митингующие разбили окно в помещении НКРЭКУ. После заявления юриста Комиссии в полицию об инциденте, юрист-представитель ферросплавного предприятия требовал от представителей Комиссии его отозвать, угрожая давлением на членов Регулятора обвинением в нанесении вреда здоровью пикетчиков.

Ранее Д. Вовк заявлял, что Коломойский осуществляет давление на НКРЭКУ с целью получения льготных тарифов для энергоемких ферросплавных заводов, принадлежащих олигарху. Также олигарх инспирировал расследования антикоррупционных органов по делу "Роттердам +".

"Давление он осуществляет для того, чтобы получить для себя льготные условия на электроэнергию. Он это делает не впервые. Он это делал и в 2013-2014 годах, еще при власти Януковича. В этот период он получил себе почти 2500000000 грн льготной экономии на электрическую энергию совсем по другому курсу, чем сейчас. В 2015-2016 году это давление продолжилось уже собственно на меня. Оно было неудаченое. Поэтому подключилосьмедийное давление, а затем появился медийно-юридический пузырь, или пузырь от НАБУ и САП", - сообщал Вовк.

Напомним, с конца июля текущего года сотрудники Никопольского ферросплавного завода, Запорожского ферросплавного завода, Днепроспецстали, Днепровского металлургического завода, Покровского ГОК, Марганецкого ГОК, Днепроазота (владельцем которых является Игорь Коломойский) пикетируют НКРЭКП с требованием снизить тарифы на электроэнергию для их предприятий.
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