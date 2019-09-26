Cвоими размышлениями по поводу ситуации, которая сложилась в Госпредприятии "Укрпочта" поделился член совета директоров Украинской ассоциации медиабизнеса, соавтор ежегодного доклада WAN /IFRA "World press trends" для Всемирной Ассоциации газет и редакторов Сергей Чернявский

Самая крупная розничная сеть в Украине

В 2012 году насчитывала более 13,5 отделений почтовой связи (ОПС)

Согласно данных сайта "Укрпочты" (УП) в 2017 году предприятие имело 12,8 тыс.объектов (не стоит путать с ОПС)

Фактически эти данные отображают только потерю ОПС в Автономной республике Крым, Донецкой и Луганской области

Согласно данным приведённым генеральным директором УП Игорем Смелянским, на встрече с издателями, сейчас работает 11 тыс. ОПС

Исходя из собственного мониторинга ОПС в Украине, издатели считают, что осталось менее 10 тыс. ОПС. При этом значительное сокращение отделений произошло не только в населенных пунктах менее 2 тыс.жителей, но и в городах с населением более 100 тыс. жителей. В это же время конкуренты увеличивают количество почтовых отделений. Фактически во всех городах 100 тыс.+ отделений "Новой почты" в 1,5-3 раза больше чем отделений УП

Так, например в городе Днипре, отделений "Новой почты" (96) уже больше, чем отделений Укрпочты (65). При этом в 2012 году в Днипре было более 90 почтовых отделений "Укрпочты".

Являясь отличным презентатором, Игорь Смелянский, ввел подмену понятий, цель которых показать эффективность реформ производимых в Укрпочте

При этом, одним из главных критериев, который должен показать работу менеджмента, является небольшое сокращение количества почтовых отделений по сравнению с…отделениями коммерческих и госбанков. Однако если посмотреть статистику развития основного конкурента на рынке посылок, доставки писем и переводов "Укрпочты" - компании "Новая почта", то видно, что "УП" при генеральном директоре стагнирует. Так в период с 2015 году насчитывается, чуть более 2,2 тыс. почтовых отделений "Новой почты", а уже к концу 2018 года более 3,5 тысяч. В 2019 году уже около 4,7 тыс. почтовых отделений. При этом сейчас в Украине каждые два час открывает отделение "НП", а с начала года "Новая почта" открыла уже более 1,2 тыс.отделений

За три года управления "Укрпочтой" Генеральный директор, так и не сумел сделать, основные реформы. При этом следует отдельно отметить, что начиная с середины двухтысячных Игорь Смелянский дольше всех проработал среди директоров "УП" на должности руководителя предприятием – более трех лет.

Что же не получилось и к чему это привело у генерального директора и его команды за три года работы:

Технологии:

В Укрпочте отсутствует возможность в конце рабочего дня получат информацию о проданных товарах и услугах из-за отсутствия необходимого программного обеспечения в отделениях связи. В любом разрезе по любому региону.

Что это означает: Распределение товара происходит исходя из "ручного" заказа товаров на почтовые отделения. Т.е. никто из поставщиков товара не знает, в течении 40-50 дней, сколько было реализовано продукции, какой остаток на складе. Но самым важным в этом вопросе является, то, что нет возможности перераспределения новой партии товара между ОПС из-за отсутствия данных о продажах/остатках на каждом ОПС.

Пример: Мы поставляем на 400 ОПС Днепропетровской области партию из 4000 газет. Первоначально распределение скорее всего произойдет по ОПС городов и остальным ОПС. Если на 100 отделений отгрузят 2000 газет, то они распределятся по 20 газет на каждое отделение. При этом если срок продажи газеты – 7 дней, то остатки газет мы получим через 40-50 дней в размере 40% от посыла. Сократить % нереализованного товара (газеты) мы не сможем, поскольку у почты нет данных, сколько было продано единиц товара за неделю или даже в месяц. В связи с этим нет возможности для перераспределения товара между ОПС где реализация хуже, на те ОПС, где реализация лучше

При этом, за последние три года кол-ва автоматизированных почтовых отделений выросло по словам генерального директора Смилянского с 2 до 4 тыс.

Нет единого каталога товаров для разных дирекций Укрпочты. Это означает, что один и тот же товар может внестись под разным кодом в каждой дирекции, если он вводится не централизовано, через генеральную дирекцию. В ОПС отделениях отсутствуют счетчики банкнот (купюросчетные) машины. Что это значит: при выдаче монетизированных субсидий на ПО без пересчета принимались и вручную сортировались суммы от 1 до 10 млн.грн. При этом работники либо это делали сверхурочно-без оплаты, либо в рабочее время закрыв отделения на учет. Так же были недостачи, которые покрывались работниками отделений. Скорость обслуживания одного покупателя товаров на почте выше в несколько раз, чем в супермаркете. Это не связано с процессом самообслуживания (если его вынести отдельно) то в среднем кассир Укрпочты выполняет на 2-3 операции больше, чем кассир в супермаркете при сканировании товара.

Режим работы и оплата труда

Большинство почтовых отделений работает по сокращенной рабочей неделе. При этом подавляющее большинство отделений в населенных пунктах менее 2 тыс. человек работает один раз в неделю.

Что это значит: Скорость доставки писем, газет/журналов, корреспонденции посылок не соответствует срокам доставки, что приводит к постоянным нарушениям нормативов и сроков доставки, при этом "УП" не несет ответсвенности за недоставку или потерю, в т.ч. и судебных повесток. В случае если же, дело доходит до суда, то ответственным всегда становится почтальон, из которого делают стрелочника при з-те в 600-900 грн., в месяц на сельском ОПС

Мотивация сотрудников отделения связи полностью зависит от выполнения плана по всему отделению, тем самым ограничивая возможности тех сотрудников, которые лучше работают по отдельным показателям. При этом Укрпочта активно начала использовать программу "Тайный покупатель" или "тайник", как его называют сами начальники отделений. ]это привело к тому, что если отделение выполнило план, но по программе "тайный покупатель" не выполнило процедуру сотрудники лишаются премии. Такой способ эффективен при средней зарплате от восьми тысяч грн. Но при зарплате 2100 грн, или 1050 или 900 грн. это приносит обратный эффект

Персонал

Исходя из низкой зарплаты Укрпочта хронически испытывает недостаток в сотрудниках ОПС (почтальоны, операторы, начальники почтовых отделений) , а также операторов по контролю, почтальонов по сопровождению почты, водителей, сортировщиков. С учетом того, что только более 40 услуг оказываются в ОПС не считая реализации товарно-материальных ценностей, то введение в специальность одного сотрудника может занимать от трех до шести месяцев. При этом отсутствие возможности карьерного и финансового роста при высоких моральных, физических нагрузках и материальной ответственности приводит к сокращению сотрудников в городах, где есть зарплаты более 5 тыс.грн. Как следствие недостаток сотрудников и срыв сроков доставки, сроков расчетов с поставщиками и контрагентами. Так издатели прессы получили деньги за подписку на 2019 год вместо я нваря только в марте-апреле 2019 года. Аналогичгая ситуация по словам генерального директора может произойти и в 2020 году. Это на встрече с издателями в августе подтвердил генеральный директор "Укрпочты". Причины по его словам простые, Укрпочта по прежнему убыточное предприятие.

Налоги и аренда

"Укрпочта" по сравнению с "Новой почтой" не платит за аренду помещений, часть недвижимости является собственностью "Укрпочты", а часть арендуется за символическую плату 1 грн.кв.м При этом если работая по франшизе "НП" экономит на налогах за счет ФОП, то "УП" экономит за счет аренды. Фактически при средних затратах ФОП на аренду, единый налог и ЕСН расходы отделения "НП" равны расходам отделения "УП".

Пенсии и доставка прессы

В начале ноября 2018 года, гендир "УП" И.Смеляский сообщил в корпоративном издании "Поштовый вестник", что в случае некомпенсации Пенсионным фондом стоимости доставки пенсий все почтовые отделения в населенных пунктах менее 2 тыс. человек будут закрыты, а в остальных отделениях пройдут сокращения. При этом почему доставка пенсий срочно стала убыточна, не было внятных объяснений.

Почему это произошло?

Ранее проход почтальона рассчитывался: одновременно доставка пенсии (раз в месяц) и доставка подписного издания или письма или уведомления. Осенью же было принято решение рассчитать доставку пенсии отдельно. При этом отдельно рассчитывался не только путь почтальона, но и вся логистика доставки пенсии. Процент за доставку пенсии действительно не менялся , однако за это время выросла в несколько раз сама пенсия , а тариф на доставку пенсии полностью зависит от суммы выплаченной пенсии.

Как следствие заявлений генерального директора

Утерян рынок по пенсии, который нарабатывался годами и соответственно доходы по основным статьям, которые напрямую зависят от рынка пенсии и социальных выплат – это финансовый бизнес (составляет более 60% в структуре доходов), торговля и подписка.

В киевской областной дирекции, в ноябре-декабре 2018 года успели уведомить и, как следствие самостоятельно уволилось более 50% почтальонов и операторов ОПС

В остальных дирекциях уволилось меньшее количествово сотрудников, но была сорвана подписная кампания на газеты и журналы.

Хотя УП заявила о сокращении всего на 15% подписных тиражей на самом деле падение подписных тиражей печатных сми составило от 30 до 40 процентов. В десятке самых тиражных изданий есть газеты, стоимость которых не превышает в подспике 20 коп. за экземпляр. Такие газеты имеют формат А5 и печатаются на одном листике. Это так называемые "копеечные газет", подписывая которые сотрудники "УП" выполняют план по подписке и стараются избежать сокращений рабочих мест или ОПС в сельской местности. В результате сейчас эти издания имеют совокупный тираж более 1,5 млн.экземпляров, что составляет почти треть всего объема подписки прессы украинских газет и журналов. Фактически подписка на газеты и журналы во втором полугодии 2019 года по сравнению с первым полугодием 2019 года сосотавила на 90% а Укрпочта заявила, что 101%. Произошло это именно за счет искусственной подписки сотрудниками УП "копеечных газет"

Пенсионный фонд Украины начинает пилотный проект по выплате пенсий через отделения Ощадбанка и сотрудники фонда уже рекомендуют новым пенсионерам отказываться от доставки пенсий, если есть такая возможность и переходить на получение пенсии на карточку

Как следствие все это приводит к дальнейшему сокращению: сотрудников ОПС, самих отделений почтовой связи, дальнейшему сокращению доходов. Фактически Укропочта при Игоре Смелянском пробило дно по экономике и начало копать себе яму, это может привести к тому, что предприятие будет объявлено банкротом со всеми вытекающими отсюда для клиентов "УП" последствиями

В феврале 2019 на совещании главных редакторов газет и журналов Украины, организатором которого выступил Национальный Союз журналистов Украины издатели выразили недоверие Игорю Смелянскому и обратились к кабинету министров с просьбой о смене Генерального директора "Укрпочты".

Отдельно крупнейшие издательские дома Украины в т.ч. "Голос Украины" и "Зеркало недели" подписали письмо с требованием аудита Укрпочты и смены руководства предприятия. Требования были обусловлены постоянным ухудшением качества доставки и сроков доставки прессы и финансовых расчетов за принятую подписку от жителей Украины.