Суд рассмотрит аппеляцию по "делу украинских диверсантов"

Украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, осужденных на 14 лет в анексированном Крыму Севастопольским городским судом по обвинению в подготовке диверсий на полуострове перевезли в Москву для рассмотрения аппеляционной жалобы на приговор. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Согласно информации, осужденных по "делу украинских диверсантов" политзаключенных Алексея Бессарабова и Владимира Дудку перевезли из СИЗО №1 оккупированного Симферополя в Москву для рассмотрения апелляции.

По словам адвоката заключенных Сергея Легостова, осужденные сейчас находятся в СИЗО №1 Краснодара так называемой "пересылке". Вскоре их должны доставить в СИЗО "Лефортово".

Как сообщали Українські Новини, в январе Россия не предоставила документы об угрозе инсульта осужденного украинца Владимира Дудки.

Кроме того, в 2016 году сын осужденного Владимира Дудки заявлял, что во время общения с адвокатом Владимир Дудка напрочь отрицал свою причастность к преступлению, которое ему инкриминируют. Он сказал, что дал показания под принуждением в присутствии адвоката по назначению Оксаны Акуленко.