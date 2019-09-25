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25 сентября 2019, среда, 19:35 86
Внешняя политика 2019-09-25T19:38:41+03:00
Українські Новини
Зеленский считает Трампа политическим учителем

Зеленский считает Трампа политическим учителем

Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский сказал Президенту США Дональду Трампу, что многому научился у него и использовал его опыт в избирательной компании.

Об этом говорится в размещенной в среду на сайте Белого дома стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским от 25 июля, передают Українські Новини.

"Мы много работали, но должен признаться, что у меня была возможность учиться у вас. Мы использовали немало ваших навыков и знаний в качестве примера для наших выборов", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что используют опыт Трампа в смене политического истеблишмента, привлечении новых людей к управлению страной изменению подхода к деятельности органов власти.

"Мы привлекли много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотим, чтобы у нас был новый формат и новый тип правительства. Вы отличный учитель для нас и в этом", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский пообещал Трампу разобраться в ситуации с закрытием дела против сына Байдена.

Также Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским.

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