Зеленский считает Трампа политическим учителем

Президент Владимир Зеленский сказал Президенту США Дональду Трампу, что многому научился у него и использовал его опыт в избирательной компании.

Об этом говорится в размещенной в среду на сайте Белого дома стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским от 25 июля, передают Українські Новини.

"Мы много работали, но должен признаться, что у меня была возможность учиться у вас. Мы использовали немало ваших навыков и знаний в качестве примера для наших выборов", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что используют опыт Трампа в смене политического истеблишмента, привлечении новых людей к управлению страной изменению подхода к деятельности органов власти.

"Мы привлекли много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотим, чтобы у нас был новый формат и новый тип правительства. Вы отличный учитель для нас и в этом", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский пообещал Трампу разобраться в ситуации с закрытием дела против сына Байдена.

Также Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским.