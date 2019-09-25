Россия не будет участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике в 2019 году из-за допинг- скандала

Междунароная ассоциаяция легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение продлить отстранение Всеросийской федерации легкой атлетики опасаясь, что Россия манипулирует данными с Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе 27 сентября - 6 октября около 30 российских спортсменов смогут выступить в, так называемом, нейтральном статусе.

ИААФ заявила 25 сентября, что 164 из 194 членов проголосовали за отстранение России, 30 высказались "против". Это означает, что российские легкоатлеты не будут допущены на предстоящий чемпионат мира по легкой атлетике с возможностью выступать под флагом России.

В июне IAAF дал России три месяца, чтобы продемонстрировать прогресс в прозрачности системы допингмониторинга. Однако, 23 сентября Всемирное антидопинговое агентство заявило, что начало расследование против Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) за несоответствие данных, предоставленных в начале года.

Россия была отстранена от международных легкоатлетических соревнований с 2015 года после допинг-скандала.

На чемпионате мира по легкой атлетике в катарской Дохе 27 сентября - 6 октября около 30 российских спортсменов смогут выступить в нейтральном статусе. Их допуск происходить на основании индивидуальных заявок в IAAF.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году независимая инспекционная комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций решила не восстанавливать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в качестве члена ИААФ чемпионата мира в Лондоне.

Кроме того, из-за скандала с россиянами биатлонистам ужесточали наказания за допинг.