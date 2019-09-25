Нардепы будут контролировать работу руководства Луганской области

Народные депутаты-мажоритарщики из Луганщины впервые собрались за круглым столом вместе с руководством области.\r\nВ Северодонецке, 24 сентября, по инициативе команды Шахова состоялась рабочая встреча с председателем облгосадминистрации Виталием Комарницким.\r\nВ стенах облгосадминистрации для обсуждения насущных проблем области собрались народные депутаты Украины Сергей Шахов (114 округ), Сергей Вельможный (112 округ), Александр Лукашев (113 округ), Александр Сухов (107 округ) и др.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Надо строить новые предприятия, асфальтные заводы, которые не будут загрязнять экологию, таким образом мы возродим экономический потенциал Луганщины. Перечень проблем бесконечен! Сегодня разворовывается как минимум 700 млн в Северодонецком городском совете: нет ни предприятий, ни дорог в городе. Два года назад было принято решение запустить мелкие предприятия, которые свозили твердые бытовые отходы в Лисичанск - до сих пор эта система не заработала", - отметил Сергей Шахов.\r\nОтдельное внимание чиновников парламентарий обратил на катастрофическую нехватку контрольных пунктов пропуска через государственную границу и античеловеческие условия на существующих переходах, а также долги перед шахтерами.\r\nВо время встречи также рассмотрены проблемы строительства моста в Станице Луганской, областной клинической больницы, железнодорожной ветки, которая присоединит пять районов Луганщины к всеукраинской сети, катастрофическое состояние дорог, высокие цены на газ, продукты питания, медикаменты, и одновременно - низкий уровень зарплат и пенсий жителей.\r\nВместе с тем, на встречу не явились исполняющий обязанности прокурора Луганской области, руководство ГСЧС, которым были направлены письма с приглашениями, и вопросы, касающиеся их ведомств. Полиция Луганской области также не предоставила ответ на вопрос.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Поэтому мы не останавливаемся, и призываем провести отдельную встречу с руководством правоохранительных органов области, чтобы обсудить самые громкие уголовные производства области, ход их расследования, а также, чтобы узнать, какие меры принимаются с их стороны для снижения уровня преступности, особенно в сфере хищения средств государственного и коммунального бюджетов", - подытожил народный депутат.\r\n\r\nВсе присутствующие отметили "историчность съезда" и единодушно решили продолжать конструктивный диалог не реже одного раза в квартал.