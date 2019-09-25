подписаться на рассылку
24 24.35
26.2 26.75
˟
25 сентября 2019, среда, 09:22 618
Экономика 2019-09-25T09:28:49+03:00
Українські Новини
Энергетическую таможню могут ликвидировать

Энергетическую таможню могут ликвидировать

Об этом говорится в материале директора консалтингового агентства "А-95" Сергея Куюна на "Бизнес Цензор". В частности, отмечается, что из-за действий "энергетички" в сентябре немало трейдеров не могут оформить импорт нефтепродуктов в Украину. В конечном итоге это приведет к росту розничных цен на топливо. Ведущую роль в кризисе на рынке нефтепродуктов автор отводит Энергетической таможне во главе с Игорем Пиковским.

О планах нового руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова о возможной ликвидации органа говорится и в других СМИ. "24 канал" в материале "Старые лица новой таможни" напомнил, что имя Игоря Пиковского стало известно в феврале 2018 года, когда председатель Энергетической таможни Государственной фискальной службы пытался оштрафовать НАК "Нафтогаз Украины" за уклонение от уплаты налогов. Таможня обвинила лично главу Андрея Коболева в том, что он не обеспечил представление дополнительной таможенной декларации с полным пакетом сопутствующих документов при оформлении импорта газа из России в 2015 году, что привело к неуплате НДС на сумму 2,3 млрд грн.

Председатель Энергетической таможни сообщил, что размер штрафа составляет 8,3 млрд грн, поскольку по ст. 485 Таможенного кодекса, он взимается в размере 300% от неуплаченной суммы.

Однако Подольский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение Энергетической таможни оштрафовать председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Суд не нашел правонарушений в действиях Нафтогаза как компании и Коболева как должностного лица и закрыл начатое энерготаможней дело о нарушении таможенных правил, в рамках которого был выписан штраф. А СМИ окрестили Игоря Пиковского человеком, который откровенно подыгрывала интересам Москвы.

Между тем "Нафтогаз Украины" импортировал первую партию нефтепродуктов из Беларуси.

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз" в Twitter-аккаунте: "Впервые импортировали из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке".

Отмечается, что сырье закуплено для продажи на украинском рынке. К концу месяца компания планирует импортировать 30 тыс тонн дизельного топлива производства Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Больше новостей о: ГТС Андрей Коболев Энергетическая таможня НАК Нафтогаз Украины Сергей Куюн Пиковский Игорь

Архив
Новости
Из-за действующего тарифа убытки "Николаевгаза" выросли на 65% 09:47
Боевики обстреляли силы ООС из запрещенного оружия: погиб украинский военный 09:45
Укрпочта срывает подписку на печатные издания, - НСЖУ 09:42
Телецентр
Из киевского телецентра "Карандаш" демонтировали защиту от молний 09:32
Энергетическую таможню могут ликвидировать 09:22
больше новостей
Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование 16:49
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
На петербуржском кладбище повесили портреты Путина, Медведева и Пескова 16:41
больше новостей
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Нет оснований: СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne 08:00 Документ
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok