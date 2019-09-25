Энергетическую таможню могут ликвидировать

Об этом говорится в материале директора консалтингового агентства "А-95" Сергея Куюна на "Бизнес Цензор". В частности, отмечается, что из-за действий "энергетички" в сентябре немало трейдеров не могут оформить импорт нефтепродуктов в Украину. В конечном итоге это приведет к росту розничных цен на топливо. Ведущую роль в кризисе на рынке нефтепродуктов автор отводит Энергетической таможне во главе с Игорем Пиковским.

О планах нового руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова о возможной ликвидации органа говорится и в других СМИ. "24 канал" в материале "Старые лица новой таможни" напомнил, что имя Игоря Пиковского стало известно в феврале 2018 года, когда председатель Энергетической таможни Государственной фискальной службы пытался оштрафовать НАК "Нафтогаз Украины" за уклонение от уплаты налогов. Таможня обвинила лично главу Андрея Коболева в том, что он не обеспечил представление дополнительной таможенной декларации с полным пакетом сопутствующих документов при оформлении импорта газа из России в 2015 году, что привело к неуплате НДС на сумму 2,3 млрд грн.

Председатель Энергетической таможни сообщил, что размер штрафа составляет 8,3 млрд грн, поскольку по ст. 485 Таможенного кодекса, он взимается в размере 300% от неуплаченной суммы.

Однако Подольский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение Энергетической таможни оштрафовать председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Суд не нашел правонарушений в действиях Нафтогаза как компании и Коболева как должностного лица и закрыл начатое энерготаможней дело о нарушении таможенных правил, в рамках которого был выписан штраф. А СМИ окрестили Игоря Пиковского человеком, который откровенно подыгрывала интересам Москвы.

Между тем "Нафтогаз Украины" импортировал первую партию нефтепродуктов из Беларуси.

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз" в Twitter-аккаунте: "Впервые импортировали из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке".

Отмечается, что сырье закуплено для продажи на украинском рынке. К концу месяца компания планирует импортировать 30 тыс тонн дизельного топлива производства Мозырского нефтеперерабатывающего завода.