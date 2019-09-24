Роскомнадзор запустил пилотный проект в рамках тестирования оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете

Роскомнадзор запустил пилотный проект в рамках тестирования оборудования для реализации закона об устойчивом Р

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в настоящее время начала устанавливать на сетях провайдеров оборудование, которое предотвратит угрозы и сможет изолировать российский сегмент интернета от остального мира. Об этом журналистам в кулуарах форума "Спектр-2019" заявил глава ведомства Александр Жаров, сообщает ТАСС.

По его словам, на данный момент осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи. Тестирование оборудования начнется в конце сентября, которое завершится к ноябрю.

"Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах", - сказал Жаров.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Роскомнадзор разблокировал 7,1 миллиона сайтов, заблокированных во время попытки ограничить доступ в мессенджер Telegram.

Кроме того, глава Роскомнадзора Александр Жаров обнародовал открытое письмо к администрации сервиса обмена сообщениями Telegram и его создателю Павлу Дурову с угрозами о закрытии мессенджера.