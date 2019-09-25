Князев неожиданно уволился. Янукович возвращается?

Неожиданно для многих сегодня подал в отставку Сергей Князев. Он проработал на посту главы Нацполиции 2,5 года. Пришел на эту должность сразу после того, как от Авакова разбежались грузинские реформаторши – Згуладзе и Деканоидзе. Поговаривают, что отставка связана с договоренностями между Аваковым, Коломойским и Зеленским. Чтобы Аваков остался министром, надо пожертвовать замами, отдать полицию, Нацгвардию и разогнать "прикормленные" МВД банды. Забавно, что только вчера бывшую жену Князева остановили польские пограничники с неприлично крупной суммой наличных – 650 тысяч евро. После разбирательств границу она успешно переехала вместе с деньгами. Но насколько она бывшая для Князева – вопрос остался.

С Януковича ЕС частично снял санкции. Его адвокат говорит, что по решению суда ЕС. Однако основные санкции против беглого президента остаются, как минимум, до марта следующего года.

"Слуга народа" продолжает удивлять реформами. Послушайте видео, как новоиспеченная глава комитета ВР по социальной политике на встрече с бизнесом обещает им возможность "дискриминировать наемных рабочих". "Мы будем немножечко наезжать на права наемного работника", – говорит она. А каких турбореформ вы хотели?

В "Квартале" очевидно не осталось кадров. В ход пошли назначения родственников. Муж бухгалтерши "95 квартала" возглавил стратегическую разведку ГРУ Министерства обороны. Если так пойдет и дальше, скоро на ответственные посты начнут назначать домашних питомцев кварталовцев.

Членом общественного совета НАБУ стал подозреваемый в убийстве журналиста Бузины Андрей Медведько. Его избрали в результате "мутного" голосования в интернете от партии "Демократический топор", которая считается близкой к Порошенко. Теперь подозреваемый в убийстве будет осуществлять гражданский контроль за следователями НАБУ.

Зеленский сегодня покоряет США. Он прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Хотя, на самом деле, для встречи с Трампом. Все крупные американские газеты сегодня написали о встрече и требуют от Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, что ранее никогда не практиковалось.

Трамп сегодня принимал президента Польши и пообещал полякам безвизовый въезд в США.

Зеленский же и без Трампа попал впросак. Он начал визит со встречи с диаспорой, на которую пригласили "американских украинцев в 4-5 поколении". Которые давно стали американцами, но постоянно доят украинский бюджет на мероприятия по "поддержке диаспоры". Молодую украинскую диаспору, которая живет в Америке и сохранила украинские паспорта, на встречу не пригласили. Конечно, молодежь разобиделась и нажаловалась в ФБ.

СНБО попал в скандал на ровном месте. Совет решил не вводить санкции против телеканала 112 и NewsOne. Прошлой осенью ввести санкции просила ВР. Еще при Порошенко она проголосовала политическое постановление, которым, по сути, предлагалось ввести цензуру против двух неугодных им СМИ. Спустя год на запрос Українських Новин СНБО ответил, что оснований для санкций нет. Правда, к вечеру в СНБО передумали. И выпустили релиз, что работа над возможными санкциями еще продолжается. Очевидно, атаки на 112 и NewsOne – не только остаточные явления режима Порошенко, но и новая политика "нечуваной свободы слова" президента Зеленского.

Одевайтесь теплее! Синоптики прогнозируют усиление похолодания. Ночью – минусовая температура.

Kiss peace love

Денис Иванеско