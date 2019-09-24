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24 сентября 2019, вторник, 18:01 528
Политика 2019-09-24T19:30:04+03:00
Українські Новини
Аналог "Роттердам+" есть на всех энергетических рынках Украины, - СМИ

Аналог "Роттердам+" есть на всех энергетических рынках Украины, - СМИ

Использование принципа импортного паритета - распространенная практика в условиях дефицита ресурсов. Кроме формулы "Роттердам+" в Украине работает  "Дюссельдоф+" и "FOB Rotterdam + дифференциал" Об этом идет речь в материале интернет-издания Цензор.нет "Углеводородные судьбы".  

 
Автор материала отмечает, что в настоящее время Украина импортирует значительную часть углеводородов, в частности  - 33% газа, 25% угля, 57% бензина и 89% дизельного топлива. В реалиях рыночной экономики эта ситуация не является критичной - цены на углеводороды безотносительно к происхождению определяются мировыми трендами. Украинские газ, нефть и уголь для потребителей обходятся не дешевле, чем доставленные из-за рубежа. Именно они формируют равновесные цены на дефицитных рынках.
 
В частности, цена газа определяется на основе формулы "Дюссельдорф+", что позволяет "Укргаздобыче" продавать добытый ресурс по тарифу, близкому к рыночному.
 
"Сегодня весь газ "Укргаздобыча" продает по формуле, которая включает коммерческую цену газа для промпотребителей (устанавливается НАК на основе котировки "Дюссельдорф+ цена доставки") и понижающего коэффициента 0,8 (с 1 мая 2019 года), что являются частью так называемого PSO - спецобязательств, которые гарантируют передачу всего газа "Нафтогазу" и его дальнейшей поставки населению. С 1 января 2020 года, согласно постановлению Кабмина №867, ценообразование должно перейти полностью на рыночные рельсы", - говорится в материале.
 
В угледобывающей сфере на формульное ценообразование перешли в 2016 году - так называемая формула "Роттердам+". Ее введение позволило снизить коррупцию в отрасли и позитивно сказалось на росте добычи угля.
 
"Методика "Роттердам+" ликвидировала ценовые преференции для импортного угля. С 2016 года цены на украинский уголь начали формировать, ориентируясь на ключевой европейский индекс API2. Это стало стимулом для наращивания добычи угля в тех шахтах, которые по своей себестоимости могли конкурировать с дешевым иностранным углем, добываемым в открытых карьерах", - говорится в материале.
 
Что касается рыночного ценообразования на нефть и нефтепродукты, то оно было введено в Украине гораздо раньше, чем в других секторах энергетики, но, тем не менее, "Укрнафта", контролирующая 93% нефтедобычи в стране, постоянно ее снижает. По мнению автора, причиной является стремление миноритарного акционера компании Игоря Коломойского получать максимально дешевую нефть для своего перерабатывающего завода.
 
"К примеру, аффилированный с "Приватом" Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, перерабатывающий нефть "Укрнафты", в долгосрочных контрактах цену дизельного топлива привязывает к формуле "FOB Rotterdam + дифференциал". Но на практике объемы инвестиций, направляемых в развитие "Укрнафты", не позволяют наращивать нефтедобычу. Стратегия "Привата" заключается в том, чтобы получать нефть по максимально низкой цене для переработки на Кременчугском НПЗ с дальнейшей перепродажей нефтепродуктов по рыночной цене", - считает автор материала.
 
Напомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилось.
 
Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко ранее заявила, что формула "Роттердам+" позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения. А лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что введение формулы "Роттердам+" позволило преодолеть кризис в энергетике, и государственные шахты с момента принятия формулы получили дополнительно более 10 млрд. гривен.
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