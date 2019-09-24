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24 сентября 2019, вторник, 10:56 25
Общество 2019-09-24T10:56:14+03:00
Українські Новини
В Киевской МАН появилась секция кибербезопасности

В Киевской МАН появилась секция кибербезопасности

В Киевской малой академии наук в рамках научно-исследовательской деятельности было создано отделение безопасности и обороны в рамках которого появилась секция кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении Киевской МАН.

Направление презентовали в рамках установочной сессии, посвященной странту нового учебного года.

Мероприятие прошло 18 сентября в колонном зале КГГА при поддержке департамента образования и науки Киевгорадминистрации.

Секция была создана вместе с Институтом спецсвязи и защиты информации НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского" при поддержке Госспецсвязи Украины.

Киевская МАН впервые проводила сессию объединенными усилиями всех 15 отделений и 66 секций установочные сессии в формате научного променада.

Отдельными локациями были представлены "Школа лидерства и фасилитационных практик", "Школа юного ученого", "Школа бизнеса Grafit", а также все желающие могли открыть для себя новый проект развития и реализации идей талантливой молодежи - "ДНК нации".

В ходе мероприятия прошло множество конкурсов, викторин, мастер-классов, шоу, мини-лекций, лайфхак, флешмобов, лотерей, мини-тренингов, его посетило множество гостей – проректор КПИ Наталья Семинская, завкафедрой внешкольгного образования университета им. Драгоманова Елена Быковская, председатель обществанного совета при НКАУ Эдуард Кузенецов, представители КГГИ.

Как сообщалось, Киевская Малая академия наук Украины образована в 2010 году По инициативе Президиума МАН Украины и Главного управления образования и науки Киева, согласно решению сессии Киевского городского совета.

Основной задачей Киевской МАН является организация и обеспечение учебно-воспитательного процесса учащейся молодежи города Киева с опытно-экспериментальным направлениям внешкольного образования, координация научно-исследовательской деятельности учащихся, создание условий для их интеллектуального, духовного, творческого развития и профессионального самоопределения, содействие наращиванию научного потенциала страны .

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