В Киеве на Приорке трамвай раздавил Seat

Ночью 24 сентября в Киеве на пересечении улиц Автозаводская и Ивашкевича произошло ДТП с участием автомобиля и трамвая. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. Авария произошла около 01:20, сообщает Информатор.

По словам полицейских, Seat Cordoba двигался с улицы Луговая на улицу Ивашкевича на красный свет. В результате седан попал под трамвай, который не успел затормозить. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, что и зафиксировали прибывшие на место медики.

Находившиеся на месте патрульные сообщили, что участники ДТП отказались от составления протокола. Более того, спустя час после аварии вообще ничто не указывало на аварию — автомобиль погрузили на эвакуатор, трамвай продолжил следование по маршруту, а рабочие починили светофор, который также оказался поврежден в результате ДТП.