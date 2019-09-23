Раскрыто имя убийцы Михаила Круга

Следственные органы Следственного комитета РФ по Тверской области установили новые подробности убийства известного российского исполнителя Михаила Воробьева (Михаила Круга). Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.

"В ходе работы над установлением причастных к совершению преступления лиц в поле зрения правоохранительных органов попали члены банды "Тверские волки", действовавшей в то время на территории города Твери и Тверской области. На причастность к совершению убийства Михаила Круга проверялся в том числе член указанной банды Александр Агеев, который полностью отрицал свою вину … В 2019 году получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства Михаила Круга, в связи с чем предварительное следствие по делу возобновлено", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что Александр Агеев дал признательные показания о нападении им совместно с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым на дом Михаила Круга.

Агеев сообщил, что по указанию криминального авторитета города Твери, известного в определенных кругах как "Лом", погибшего в 2006 году, он совместно с Веселовым должен был проникнуть в жилище Михаила Круга, который с семьей не должен был находиться тогда дома.

Отмечается, что участники преступления хотели совершить ограбление и скрыться. По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности.

Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Возникшие препятствия Веселов решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него 2 раза из имевшегося у него пистолета "ТТ" калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Смерть певца наступила в больнице города Твери в результате огнестрельных ранений груди и живота.

Дмитрий Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды "Тверские волки" Александром Осиповым (Осипов "младший"), также в настоящее время отбывающим "пожизненный" срок. Осипов рассказал, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества и, узнав, что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, застрелил последнего в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области.

Напомним, 30 июня 2002 года в вечернее время в дом Михаила Круга, расположенный в поселке Мамулино областного центра Тверской области, тайно проникли двое мужчин с целью ограбления, и один из них совершил убийство певца. По горячим следам в 2002 году раскрыть данное преступление не удалось в связи с отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных улик.

Михаил Круг - русский поэт и бард. Родился 7 апреля 1962 года.

Круг - автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его "королём русского шансона". Автор и исполнитель песни "Владимирский централ", ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.