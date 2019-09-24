Парубия подозревают в терроризме

ГБР начало расследование против бывшего спикера ВР и нынешнего депутата фракции Порошенко Андрея Парубия. Следствие начали по заявлению Портнова, который считает Парубия виновным в массовой гибели граждан во время пожара 2 мая в одесском Доме профсоюзов. Парубий возмутился в адрес ГБР в Фейсбуке. Мол, скоро начнут преследовать за Майдан и революцию. На что Портнов тоже возмутился: ГБР месяц тянуло с началом расследования. "Если долго раскачиваться, Парубий вообще может остаться на свободе".



Аваков раздал столько наградного оружия, что не может сосчитать. Українські Новини обратились к МВД с запросом, чтобы он посчитал цифры хотя бы за этот год. У министра сбились со счета и продлили рассмотрение запроса на 20 дней. Аваков оскандалился тем, что своим дружкам из "Народного фронта" - Яценюку, Петренко, Пашинскому, Турчинову и многим другим – дарил оружие на дни рождения за счет налогоплательщиков. Наша редакция выиграла все суды у Авакова, чтобы он открыл списки награжденных, но Аваков второй год тормозит выполнение решения через исполнительную службу Минюста. Теперь мы готовим иск в ЕСПЧ.



Зеленский не умрет от скромности. В его же Офисе его называют "одним из величайших лидеров мира!". Делают это публично на встрече с "порохоботствующими" блоггерами.



Новый министр культуры Бородянский начал перечить Зеленскому. Отказался менять языковой закон. Хотя президент на выборах четко обещал привести спорный закон в соответствие с европейскими стандартами. Депутат Бужанский сразу затроллил Бородянского. Мол, переходите сразу к лозунгу Порошенко "Армія! Мова! Віра!", если не хотите менять закон.



Суд передал один из крупнейших украинских медиахолдингов – УМХ – в управление АРМА. Этот холдинг беглый олигарх Курченко купил у Бориса Ложкина – будущего главы Администрации Порошенко. Он включает в себя с десяток популярных ФМ-радиостанций, сайтов и изданий, например "Корреспондент", декомунизированная, но все еще любимая многими Комсомольская правда, АиФ. АРМА показала себя как плохой управитель имуществом. Пару лет назад они получили в управление "Вести". В результате редакцию выкинули из занимаемого ею помещения, а неизвестные разгромили офис. Что от этого выиграло государство – не понятно.



Зеленский изобрел ноу-хау в борьбе с коррупцией. Призывает граждан массово "стучать" на коррупционеров в НАБУ. Почему нельзя "стучать" в ГБР или Нацполицию, которые также расследуют факты коррупции – не понятно. Передайте кто-нибудь Зеленскому, что массовые жалобы на коррупцию он может почитать и в Фейсбуке.



Зеленский сегодня вылетел с визитом в США. Формально – на Генассамблею ООН. Хотя самое главное в его визите – это встреча с Трампом. В Америке уже второй день бушует скандал. Демократы угрожают Трампу импичментом, напрямую связывая этот вопрос с Зеленским. Мол, Трамп давил на украинские власти, чтобы получить компромат на своего конкурента на выборах – бывшего вице-президента Байдена. Трамп объясняет, что на украинские власти, на самом деле, давил не он, а Байден, и было это при Порошенко. Ему даже удалось добиться увольнения Генпрокурора Шокина, который расследовал возможную коррупцию сына Байдена в украинской нефтяной компании.



Премьер взял себе нового пресс-секретаря, которая раньше работала на партию его конкурента – "Голос". Очевидно, в 95 квартале кадры закончились.



Кличко перед выборами обзавелся сильным советником – бывшим комиком-телеведущим Максимом Бахматовым. И сразу сказал, зачем он его взял: "Мне нравится его чувство юмора". "У меня большой опыт в КВН и Комеди-клаб, а сегодня это очень важно", - подчеркнул новый советник мера.



Синоптики обещают на неделе похолодание. Бабьим летом и не пахнет.



Денис Иванеско