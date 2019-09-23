Четыре страны ЕС подписали документ о более широком соглашении по распределению беженцев

Лидеры четырех стран ЕС, а именно: Германия, Италия, Мальта и Франция разработали на Мальте документ, который станет основой для более широкого соглашения по распределению беженцев и будет представлен на следующей встрече глав МВД стран-членов ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что в понедельник, 23 сентября, министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Майкл Фарруджа, он и его коллеги из трех стран проработали "общий документ", который будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения на следующей встрече министров внутренних дел стран-членов ЕС. Она состоится 8 октября.

Никаких подробностей достигнутых соглашений не упоминается. По словам главы МВД Финляднии Марии Охисало, председательствующей в ЕС страны, сделка "ограничена во времени" и касается только мигрантов, спасенных на море. Комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос уже призвал всех членов Евросоюза поддержать предлагаемый механизм перераспределения.

Сообщается, что после этого власти Италии дали разрешение войти в сицилийский порт Мессина судну благотворительных организаций SOS Méditerranée и "Врачи без границ" Ocean Viking с 182 спасенными в Средиземном море мигрантами на борту.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году власти Италии за сутки спасли в Средиземном море более 3500 мигрантов.

В августе 2015 года во время спасательной операции в Средиземном море было обнаружено около 50 погибших мигрантов.

В сентябре того же года от 30 до 40 человек, плывших на надувной лодке из Ливии, погибли в Средиземном море.