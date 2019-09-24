Бывший глава Минкульта в августе получил больше 50 тысяч на оздоровление

Заработная плата бывшего министра культуры Евгения Нищука за август составила 95 тыс. гривен, его заместителей - от 47 тыс. до 148 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 23 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Нищуку за август, составила 94 931 гривну, из них должностной оклад – 6 857 гривен, надбавка за работу с секретными документами - 1 028 гривен, надбавка за выслугу лет - 823 гривны, надбавка за интенсивность труда – 6 857 гривен, премия (май, июнь, июль) – 24 618 гривен, оздоровление – 54 482 гривны, индексация - 266 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 18 511 гривен.

Фактическая сумма, полученная министром, составила 76 420 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Светланы Фоменко составила 147 627 гривен, заместителей Тамары Мазур – 48 928 гривен, Юрия Рыбачука – 46 968 гривен и госсекретаря Ростислава Карандеева – 22 869 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Нищук задекларировал 811 тыс. гривен доходов за 2018 год.

Кроме того, в январе Нищук заработал в два раза меньше, чем его госсекретарь.

Нищук задекларировал 563,9 тыс. гривен доходов за 2016 год, а за 2017 год - 806,8 тыс. гривен.