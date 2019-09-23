В Краматорске впервые за 5 лет прошел праздничный салют

В Краматорске, впервые после трагических событий 2014 года прошел большой праздничный салют. Об этом сообщает Krammatorsk.Info.

Сообщается, что 21 сентября во время завершения концерта, который проходил на стадионе СК "Блюминг", в честь 85-летия Новокраматорского машиностроительного завода прошел салют.

Отмечается, что такому шоу обрадовались далеко не все жители города. После того, как местные СМИ обнародовали программу праздничных мероприятий, в социальных сетях начали критиковать идею о запуске салютов. Жители аргументировали такую позицию тем, что в данный период времени развлечения не уместны в связи с военным конфликтом. Кроме того, у многих жителей салют ассоциируется со звуками выстрелов, и у многих жителей до сих пор неодназначная реакцичя на выстрелы.

Тем не менее, салют - состоялся.

Как сообщали Українські Новини, 26 марта 2017 года, в районе села Малиновка возле Краматорска Донецкой области зацепился за линию электропередач и разбился военный вертолет Ми-2.

В результате крушения вертолета над Краматорском погибли 5 человек.