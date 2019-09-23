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23 сентября 2019, понедельник, 08:40 56
Происшествия 2019-09-23T08:40:37+03:00
Українські Новини
В Киеве на проспекте Победы Octavia протаранила Outlander: есть пострадавший

В Киеве на проспекте Победы Octavia протаранила Outlander: есть пострадавший

В ночь на 23 сентября в Киеве на пересечении проспекта Победы и улицы Петра Нестерова произошло ДТП с участием автомобилей Skoda и Mitsubishi. В результате аварии пострадал один человек, а движение по проспекту оказалось затруднено.

Авария произошла около 22:30. Об этом с места происшествия сообщает Информатор.

По предварительной информации, которую нам сообщили полицейские, Skoda Octavia не выдержала безопасное расстояние до находящейся впереди машины и врезалась в Mitsubishi Outlander. В результате столкновения оба авто получили средние повреждения.

ДТП в Киеве. Фото: ИнформаторДТП в Киеве. Фото: Информатор

Однако гораздо важнее, что в автомобиле Mitsubishi оказался пострадавший. Копы не стали уточнять, кто именно пострадал, однако уточнили, что пострадавший получил травмы легкой степени тяжести. Его уже госпитализировали, а на месте остался экипаж полиции. В данный момент движение по проспекту Победы в сторону метро «Берестейская» затруднено.

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