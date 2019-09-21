В Киеве на Бориспольской грузовик отправил в столб Renault

В субботу, 21 сентября, в Киеве возле станции метро "Бориспольская" произошла авария с участием грузовика MAN и автомобиля Renault Laguna. Женщина-водитель легковушки не заметила красный сигнал светофора.

ДТП произошло около 4:15. Об этом Информатор узнал, побывав на месте происшествия.

По словам мужчины-пассажира Renault Laguna, они вместе с женой направлялись в Киев по Бориспольскому шоссе. Его супруга была за рулем. В то же время, водитель грузовика MAN пересекал Харьковскую площадь в направлении Харьковского шоссе. Женщина-водитель "француза" пропустила красный сигнал светофора и выехала на дорогу прямо перед грузовиком.

Тягач ударил Renault в бок и отбросил на противоположную сторону дороги. Там Laguna врезалась в столб с декоративными растениями. Кроме того, легковушка зацепила трансформатор, но, по счастливой случайности, обошлось без короткого замыкания.

ДТП в Киеве. Фото: Информатор

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Семейная пара отделалась ссадинами и легким испугом. В Renault сработали подушки безопасности. Кроме того, как отметил мужчина-пассажир легковушки, они с женой были пристегнуты. Это, по его словам, во многом спасло им жизнь. Водитель грузовика также не получил травм.

От столкновения с тягачом и столбом у Renault смят практически весь кузов, выбиты стекла, вывернуты двери и задний бампер. У MAN оторвалась решетка радиатора. На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали и виновника ДТП установит следствие.