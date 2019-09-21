Сегодня Ринат Ахметов отмечает свой день рождения

Сегодня, 21 сентября, Ринат Ахметов отмечает свой 53-ий день рождения. Ринат Ахметов родился в Донецке в семье шахтера из Татарстана.

В начале 90-х он открыл Донецкий городской банк, став самым молодым банкиром Украины. Буквально за несколько лет банк существенно разросся, аккумулировав в себе акции многих промышленных предприятий Донбасса. Затем основал компанию "Систем Кэпитал Менеджмент". В 1996 году он приобрёл футбольный клуб "Шахтер". А затем активно расширил свой бизнес на территории энергетической, телекоммуникационной, торговой и многих других отраслей.

Так, по состоянию на 2019 год украинский олигарх Ринат Ахметов занял 272 место в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes и стал самым богатым украинцем в рейтинге.

Перед днем рождения стало известно, что самый богатый гражданин Украины получил контроль над еще одним украинским коксохимическим заводом - Днепровским. Он стал пятым в его "коллекции", которая включает крупнейший в Европе Авдеевский коксохимический завод.

Українські Новини писали о том, что в сферу управления Ахметова добавился Днепровский металлургический комбинат.

Радио Свобода сообщало, что компании Ахметова уже контролируют 5 из 8 украинских коксохимических предприятий.