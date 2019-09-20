Начальник "донецкого горуправления милиции" ДНР Горячева получил заочно 10 лет тюрьмы

Димитровский городской суд Донецкой области заочно приговорил к 10 годам лишения свободы начальника "донецкого городского управления Министерства внутренних дел" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Василия Горячева.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, 51-летний житель Донецка работал в подразделениях Главного управлении МВД Украины в Донецкой области, но в марте 2015 года отказался выехать со временно неподконтрольной территории и поступил на службу в так называемое МВД ДНР на должность "начальника горотдела милиции".

"Находясь на указанной должности и действуя вопреки действующему законодательству Украины, сообщник террористов продолжает осуществлять руководство деятельностью так называемых органов милиции ДНР в г. Донецке", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что подозреваемый не являлся на допросы к следователю, в отношении него велось специальное (заочное) досудебное расследование и специальное судебное производство.

Экс-милиционер признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней) Уголовного кодекса, и приговорен к 10 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества.

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