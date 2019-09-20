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20 сентября 2019, пятница, 21:07 75
Судебная власть 2019-09-20T21:07:24+03:00
Українські Новини
Начальник "донецкого горуправления милиции" ДНР Горячева получил заочно 10 лет тюрьмы

Начальник "донецкого горуправления милиции" ДНР Горячева получил заочно 10 лет тюрьмы

Димитровский городской суд Донецкой области заочно приговорил к 10 годам лишения свободы начальника "донецкого городского управления Министерства внутренних дел" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Василия Горячева.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, 51-летний житель Донецка работал в подразделениях Главного управлении МВД Украины в Донецкой области, но в марте 2015 года отказался выехать со временно неподконтрольной территории и поступил на службу в так называемое МВД ДНР на должность "начальника горотдела милиции".

"Находясь на указанной должности и действуя вопреки действующему законодательству Украины, сообщник террористов продолжает осуществлять руководство деятельностью так называемых органов милиции ДНР в г. Донецке", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что подозреваемый не являлся на допросы к следователю, в отношении него велось специальное (заочное) досудебное расследование и специальное судебное производство.

Экс-милиционер признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней) Уголовного кодекса,  и приговорен к 10 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества.

Как сообщали Українськi Новини, пограничники задержали бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Русская православная армия" с позывным "Домовой" на административной границе с аннексированным Россией Крымом.


Ранее СБУ задержала боевика "Русской православной армии" "ДНР" в Полтавской области. 

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