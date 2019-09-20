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  • Последние изменения энергетического законодательства сделали рынок электроэнергии более открытым и конкурентным, – Герус
20 сентября 2019, пятница, 15:31 710
Экономика 2019-09-20T15:32:01+03:00
Українські Новини
Последние изменения энергетического законодательства сделали рынок электроэнергии более открытым и конкурентны

Последние изменения энергетического законодательства сделали рынок электроэнергии более открытым и конкурентным, – Герус

Андрей Герус. Фото: Bihus.info
Андрей Герус. Фото: Bihus.info

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Андрей Герус заявил, что последние изменения энергетического законодательства сделали рынок электроэнергии более открытым и конкурентным.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"На этой неделе парламент внес изменения в энергетического законодательства, которыми сделал рынок электроэнергии немножко более открытым и конкурентным. Было снято действующее ограничение, что импорт э/э из стран, которые не являются сторонами Энергетического сообщества, может осуществляться только на "рынок на сутки вперед" (двусторонние договоры были запрещены)", - написал Герус.

Народный депутат уточнил, что "основная идея изменений заключается в разрешении поставок электроэнергии из Беларуси также по двусторонних договорах". Беларусь уже в данный момент экспортирует электроэнергию в страны Прибалтики и в Украину. Данное изменение законодательства повлияет на объемы поставок незначительно (возможно, на 10-15%), потому что сейчас все доступные объемы импортируются в Украину на "рынок на сутки вперед", что составляет около 300 МВт (общее потребление Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины составляет 18 000 МВт).

Изменение в законодательстве коснется компаний тепловой генерации (ДТЭК, Центрэнерго, Донбассэнерго), продающих до 70% своей электроэнергии по двусторонних договорах. Как известно, ДТЭК контролирует около 70% сегмента двусторонних договоров. Все желающие купить по двусторонних договорам сейчас вынуждены покупать только у этих 3 компаний.

"Теперь можно будет законтрактоваться и на белорусскую электроэнергию. Очевидно, это не нравится некоторым "немонополистам", потому что придется чуть больше конкурировать. Но если наш "немонополист" будет снижать цены, то уверен, все украинские потребители будут покупать у своих родных" - пояснил председатель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

Герус уверен, что "широкий выбор в покупке электроэнергии получит каждый потребитель. ... Уже сегодня уже есть трейдеры, покупающие электроэнергию в Беларуси (например, "Нефтегаз Украины"). Они смогут продавать ее не только на "рынок на сутки вперед", но и напрямую по двусторонним договорам своим клиентам. Это улучшает функциональность и ликвидность рынка".

Напомним, что подобным образом в 2005 году был демонополизирован украинский рынок нефтепродуктов, хотя украинские нефтеперерабатывающие заводы хотел бы, чтобы импорт бензина и дизеля из Беларуси был запрещен.

Народный депутат подчеркнул, что данное решение важно именно накануне отопительного периода, потому как запасы угля на складах генерирующих компаний ниже почти на 50%, чем в 2018 году.

"Это лишь один небольшой шаг для демонополизации рынка, работаем над следующими. Но предвыборные обещания по демонополизации энергетики обязательно будем выполнять", - подытожил Герус.

Как сообщали Українські Новини, 9 сентября Герус заявил, что в сентябре цена на природный газ для населения снизится на 115 гривен/тыс. куб. м.

19 августа представитель Президента Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус констатировал низкие запасы угля на складах генерирующих компаний перед осенне-зимним периодом.

Больше новостей о: Слуга народа Андрей Герус Верховная Рада Украины Рынок электроэнергии Демонополизация

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