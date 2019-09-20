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20 сентября 2019, пятница, 13:45 27
Судебная власть 2019-09-20T13:46:52+03:00
Українські Новини
Дело экс-депутата Рады Мартыненко передали в Апелляционный суд

Дело экс-депутата Рады Мартыненко передали в Апелляционный суд

Николай Мартыненко
Николай Мартыненко

Шевченковский районный суд передал в Киевский апелляционный суд уголовное производство в отношении бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко (фракция "Народный фронт").

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко.
Решение о передаче дела было принято в пятницу.

По его словам, дело было передано во исполнение норм закона. Далее дело будет передано из Апелляционного суда в Высший антикоррупционный суд.

В сентябре 2018 Шевченковский районный суд Киева принял к рассмотрению дело бывшего депутата Верховной Рады от "Народного фронта" Николая Мартыненко и отвел от процесса прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрея Перова.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Петр Бойко заявил, что НАБУ фальсифицировало фигурирование Николая Мартыненко и убытки по "Восточному горно-обогатительному комбинату" с помощью сомнительной частной фирмы.

21 июня 2018 года Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт по делу Мартыненко.

Апелляционный суд Киева отменил это решение и обязал суд первой инстанции начать рассмотрение дела.


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