Дело экс-депутата Рады Мартыненко передали в Апелляционный суд

Шевченковский районный суд передал в Киевский апелляционный суд уголовное производство в отношении бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко (фракция "Народный фронт").

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко.

Решение о передаче дела было принято в пятницу.



По его словам, дело было передано во исполнение норм закона. Далее дело будет передано из Апелляционного суда в Высший антикоррупционный суд.



В сентябре 2018 Шевченковский районный суд Киева принял к рассмотрению дело бывшего депутата Верховной Рады от "Народного фронта" Николая Мартыненко и отвел от процесса прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрея Перова.



Как сообщали Українські Новини, адвокат Петр Бойко заявил, что НАБУ фальсифицировало фигурирование Николая Мартыненко и убытки по "Восточному горно-обогатительному комбинату" с помощью сомнительной частной фирмы.



21 июня 2018 года Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт по делу Мартыненко.

Апелляционный суд Киева отменил это решение и обязал суд первой инстанции начать рассмотрение дела.





