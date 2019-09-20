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20 сентября 2019, пятница, 08:45 31
Происшествия 2019-09-20T08:47:08+03:00
Українські Новини
В центре Киева пьяная водитель устроила ДТП: Mazda влетела в магазин цветов

В центре Киева пьяная водитель устроила ДТП: Mazda влетела в магазин цветов

В Киеве Mercedes влетел в Mazda и отбросил легковушку в фасад здания.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около полуночи 20 сентября на пересечении улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара. Как рассказал водитель Mazda, он ехал в сторону Михайловского монастыря и проезжал перекресток с улицей Гончара на зеленый сигнал светофора, когда в него влетел Mercedes. От удара первую легковушку развернуло, и она влетела в фасад дома, на первом этаже которого находится магазин цветов.

ДТП в центре Киева. Фото: ИнформаторДТП в центре Киева. Фото: Информатор

В результате ДТП никто серьезно не пострадал. Водитель Mercedes даже не поняла, как случилось ДТП. Она утверждала, что была трезвая и ехала по правилам. Но в крови девушки обнаружили 1,1 промилле алкоголя.

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