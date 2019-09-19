Депутат получил кирпичом по голове на глазах у полиции

Неизвестные напали на депутата Киевского городского совета Владимира Назаренко (фракция "Всеукраинское объединение "Свобода") в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице фракции в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nНеизвестные напали на Назаренко в четверг на территории незаконной застройки на улице Железнодорожной.\r\nВ сообщении сказано, что депутата ударили кирпичом по голове.\r\nПресс-служба фракции подчеркивает, что нападают на депутата не в первый раз.\r\nПодозреваемого в нападении задержали.\r\nЗлоумышленник задержан полицией. Фото: www.facebook.com\/SvobodaKyiv\r\nКак сообщали Українськi Новини, в марте неизвестные сожгли автомобиль Назаренко в Киеве.\r\nКроме того, в Киеве на днях побили зама Кличко – он в тяжелом состоянии. В Николаеве на автозаправке расстреляли троих сотрудников заправки. В Запорожской области неизвестный из автомата застрелил заместителя сельского головы.