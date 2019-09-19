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19 сентября 2019, четверг, 23:50 50
Общество 2019-09-19T23:50:55+03:00
Українські Новини
Депутат получил кирпичом по голове на глазах у полиции

Депутат получил кирпичом по голове на глазах у полиции

Неизвестные напали на депутата Киевского городского совета Владимира Назаренко (фракция "Всеукраинское объединение "Свобода") в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на странице фракции в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Неизвестные напали на Назаренко в четверг на территории незаконной застройки на улице Железнодорожной.

В сообщении сказано, что депутата ударили кирпичом по голове.

Пресс-служба фракции подчеркивает, что нападают на депутата не в первый раз.

Подозреваемого в нападении задержали.

Злоумышленник задержан полицией. Фото: www.facebook.com/SvobodaKyivЗлоумышленник задержан полицией. Фото: www.facebook.com/SvobodaKyiv

Как сообщали Українськi Новини, в марте неизвестные сожгли автомобиль Назаренко в Киеве.

Кроме того, в Киеве на днях побили зама Кличко – он в тяжелом состоянии. В Николаеве на автозаправке расстреляли троих сотрудников заправки. В Запорожской области неизвестный из автомата застрелил заместителя сельского головы.

Больше новостей о: Нападение ВО Свобода Владимир Назаренко нападение на депутатов

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